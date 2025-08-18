Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng thống Putin nhấn mạnh mong muốn hòa bình tại Ukraine

  • Thứ hai, 18/8/2025 06:40 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau cuộc gặp với ông Trump tại Alaska - hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ đầu tiên trong hơn 4 năm, ông Putin đã thông tin với các quan chức cấp cao Nga tại Điện Kremlin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: ANI

Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/8 đã điện đàm với lãnh đạo Belarus và Kazakhstan để thông tin về kết quả hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, sự kiện mà Điện Kremlin coi là bước tiến quan trọng hướng tới hòa bình ở Ukraine.

Sau cuộc gặp với ông Trump tại Alaska - hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ đầu tiên trong hơn 4 năm - ông Putin ngày 16/8 đã thông tin với các quan chức cấp cao Nga tại Điện Kremlin.

Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Tôi muốn nhắc lại rằng hội nghị lần này là kịp thời và rất hữu ích.”

Theo ông, hai bên đã thảo luận về khả năng chấm dứt chiến sự ở Ukraine “trên cơ sở công bằng,” đồng thời cần giải quyết “căn nguyên” của cuộc khủng hoảng.

Ông khẳng định: “Chúng ta đã lâu không có những cuộc đàm phán trực tiếp ở cấp độ này. Tôi xin nhắc lại một lần nữa: đây là cơ hội để trình bày chi tiết và bình tĩnh lập trường của chúng ta.”

Tổng thống Nga khẳng định: “Chúng ta, dĩ nhiên, tôn trọng lập trường của chính quyền Mỹ rằng các hành động quân sự cần sớm kết thúc. Chúng ta cũng mong muốn điều này và muốn tiến tới giải quyết mọi vấn đề bằng biện pháp hòa bình.”

Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, ông Putin đã thông tin chi tiết cho người đồng cấp về kết quả hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska.

Văn phòng Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cho biết các cuộc trao đổi Nga-Mỹ “đã góp phần giúp phía Mỹ hiểu rõ hơn lập trường của Nga về vấn đề Ukraine”.

https://www.vietnamplus.vn/tong-thong-nga-nhan-manh-mong-muon-hoa-binh-tai-ukraine-post1056262.vnp

TTXVN

Putin Donald Trump Vladimir Putin Mỹ Pháp Putin Ukraine hòa bình Ukraine Nga Mỹ thượng đỉnh Alaska chấm dứt chiến sự giải pháp hòa bình

