Tổng thống Peru bị phế truất

Trong phiên họp kéo dài đến nửa đêm, Quốc hội Peru nhất trí phế truất Tổng thống Dina Boluarte - người có tỉ lệ ủng hộ chỉ 2-4%, khép lại một nhiệm kỳ ngắn ngủi và đầy sóng gió.

Bà Dina Boluarte, người vừa bị quốc hội Peru phế truất chức vụ tổng thống. Ảnh: BBC

Ngày 9/9 (giờ địa phương), các nghị sĩ Peru đã thông qua nghị quyết luận tội Tổng thống Dina Boluarte với cáo buộc “mất năng lực đạo đức”, đồng thời yêu cầu bà có mặt trước Quốc hội để tự bào chữa trong đêm. Tuy nhiên, bà không xuất hiện và cuộc bỏ phiếu phế truất được tiến hành nhanh chóng ngay sau đó, Reuters đưa tin.

Bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở Lima, hàng trăm người, chủ yếu là thanh niên, tập trung giương cao quốc kỳ Peru và hô vang trong khi các nghị sĩ bỏ phiếu.

Ở tuổi 63, Boluarte chỉ còn được 2-4% người dân ủng hộ, theo các khảo sát mới nhất. Bà bị cáo buộc trục lợi từ chức vụ và chịu trách nhiệm về các vụ đàn áp đẫm máu đối với người biểu tình ủng hộ cựu tổng thống Pedro Castillo - người tiền nhiệm mà bà thay thế. Tuy nhiên, Boluarte bác bỏ mọi cáo buộc sai phạm.

Việc phế truất bà Boluarte đẩy Peru diễn ra trong tình trạng nước này đang không có phó tổng thống, khiến câu hỏi “ai sẽ kế nhiệm” vẫn chưa có lời giải.

Đất nước vùng Andes này vốn đã quen với cảnh thay tổng thống thường xuyên khi đã trải qua 6 đời lãnh đạo chỉ trong 7 năm, trong đó 3 cựu tổng thống đang ngồi tù.

Đoàn người cũng tụ tập trước cổng Đại sứ quán Ecuador trong lúc lan truyền tin đồn rằng bà Boluarte có thể xin tị nạn chính trị ở quốc gia láng giềng này.

Người dân Peru tập trung sau khi Quốc hội nước này nhất trí bỏ phiếu phế truất Tổng thống Dina Boluarte, tại thủ đô Lima, ngày 9/10. Ảnh: Reuters.

Trước đó, trong tối 8/10, bốn bản kiến nghị đòi phế truất bà Boluarte đã nhận được từ 108 đến 115 phiếu thuận, gấp đôi số phiếu tối thiểu (52) cần thiết để đưa vấn đề ra thảo luận.

Cuộc bỏ phiếu chính thức sau đó diễn ra lúc 23h30, yêu cầu Tổng thống Boluarte trình diện. Song bà vắng mặt, và ngay sau nửa đêm, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua việc phế truất.

Động thái này đánh dấu sự thay đổi đột ngột trong thái độ của các nghị sĩ, khi nhiều phe phái từng ủng hộ Boluarte trước đây, trong đó có đảng cánh hữu Popular Renewal của Rafael López và Popular Force của Keiko Fujimori. Cả López lẫn Fujimori đều được dự đoán sẽ tranh cử tổng thống vào tháng 4 năm 2026.

“Chúng ta không thể để việc hôm nay sang ngày mai. Đây là lúc phải hành động”, nghị sĩ Victor Cutipa phát biểu trước Quốc hội, trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra.

Bà Boluarte lên nắm quyền vào tháng 12/2022 sau khi cựu Tổng thống Pedro Castillo bị bắt giữ vì âm mưu giải tán Quốc hội. Khi đó, bà đang là Phó tổng thống.

Bên cạnh khủng hoảng chính trị, bà Boluarte còn vướng vào bê bối làm giàu bất chính với các tài sản không kê khai và bộ sưu tập đồng hồ Rolex. Đỉnh điểm là vào tháng 7 vừa qua, bà gây phẫn nộ khi tự ý tăng gấp đôi mức lương của mình - một quyết định bị xem như giọt nước tràn ly trong bối cảnh niềm tin công chúng đã chạm đáy.