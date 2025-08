80 container của Evergreen rơi xuống biển ở Nam Mỹ

Hãng vận tải Evergreen của Đài Loan (Trung Quốc) gặp hai sự cố nghiêm trọng, làm rơi 80 container xuống biển ở Nam Mỹ chỉ trong vòng một tuần, khiến hoạt động cảng ở Peru bị gián đoạn tạm thời.

Những container của Evergreen trôi nổi trên biển do thời tiết xấu và lệnh sơ tán khẩn cấp tránh sóng thần trên biển Thái Bình Dương. Ảnh: Peru Coast Guard

Tàu Ever Lunar, thuộc hãng tàu vận tải container Evergreen, với sức chứa khoảng 8.500 TEU, đã làm rơi khoảng 50 container xuống biển hôm 1/8 khi đang neo đậu ngoài khơi cảng Callao, cảng biển lớn nhất của Peru.

Theo thông báo từ giới chức địa phương, con tàu gặp hiện tượng lắc mạnh đột ngột, khiến một số chồng container ở phần đuôi tàu đổ sập và rơi xuống vùng vịnh gần cảng.

Vụ việc buộc Callao phải tạm ngừng hoạt động, trong đó hai nhà khai thác cảng lớn là DP World và APM Terminals đồng loạt dừng tiếp nhận tàu trong vài giờ.

Ngay sau đó, Cơ quan Quản lý Cảng Quốc gia Peru (APN) đã triển khai khẩn cấp các tàu tuần tra Costa Sama, Río Chira và tàu kéo Ram Vigo, Tiamat để hỗ trợ thu hồi container rơi.

Giới chức xác nhận, toàn bộ hàng hóa rơi xuống biển đều không nguy hiểm, và hoạt động cảng được nối lại trong buổi chiều cùng ngày.

Một số nguồn tin địa phương cho biết Ever Lunar có thể đang trong quá trình xếp, dỡ hàng hoặc vừa cập cảng khi xảy ra sự cố. Đáng chú ý, con tàu được cho là bị yêu cầu rời cảng đột ngột do ảnh hưởng từ cảnh báo sóng thần, khiến nhiều container chưa kịp được gia cố an toàn.

Cảnh tượng hàng chục container từ tàu Ever Lunar rơi xuống biển ngoài khơi Peru do thời tiết xấu. Ảnh: X/TheSeaArabic

Trước đó, ngày 29/7, tàu Ever Feat của Evergreen cũng gặp sự cố sập chồng container trong điều kiện biển động dữ dội trên hành trình giữa Brazil và Uruguay.

Ước tính khoảng 30 đến 40 container rơi hoặc hư hỏng nghiêm trọng. Một số container được cho là chứa phân bón, buộc các cơ quan chức năng phải áp dụng quy trình xử lý hàng hóa nguy hiểm khi tàu cập cảng Montevideo ở Uruguay.

Lực lượng chức năng cùng các đội cứu hộ hàng hải tại đây đã triển khai kiểm tra, đánh giá thiệt hại và tổ chức bốc dỡ an toàn số container còn lại.

Trao đổi với Splash247, chuyên gia vận tải biển quốc tế Hans Van Dijk cho rằng hai sự cố liên tiếp của Evergreen cho thấy nguy cơ mất an toàn hàng hải đang tăng lên đáng kể, đặc biệt khi ngành vận tải container đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng khó lường.

“Khi tàu phải thay đổi hành trình khẩn cấp do cảnh báo thiên tai như sóng thần, nếu thiếu thời gian gia cố thì khả năng sập chồng container sẽ rất cao”, ông nhận định.

Ngoài ra, theo ông Carlos Herrera, chuyên gia tư vấn logistics tại Lima, việc cảng Callao phải tạm đóng cửa chỉ vì một sự cố đơn lẻ cũng cho thấy độ nhạy cảm và sự mong manh trong chuỗi cung ứng hàng hải toàn cầu hiện nay.

Tính đến thời điểm hiện tại, Evergreen chưa đưa ra thông cáo chính thức về tổng thiệt hại, cũng như biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, dư luận trong ngành vận tải biển đang đặt câu hỏi về quy trình an toàn và ứng phó khẩn cấp của hãng, đặc biệt trong bối cảnh nhiều tuyến vận tải Nam Mỹ thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt và hoạt động hải quan không ổn định.