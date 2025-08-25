Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng thống Nga Putin lên kế hoạch thăm Trung Quốc

  Thứ hai, 25/8/2025
Lần gần nhất lãnh đạo Nga thăm Trung Quốc là hồi tháng 5/2024 và tại đây, ông Putin đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau đó, một gói văn kiện đã được ký kết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước hội đàm tại Moskva, ngày 8/5. Ảnh: Reuters

Ngày 24/8, nhà báo Pavel Zarubin và cũng là người dẫn chương trình “Moskva. Kremlin. Putin” cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm và làm việc 4 ngày tại Trung Quốc trong tuần sau.

Theo nhà báo Zarubin, các cuộc đàm phán quy mô lớn giữa phái đoàn Nga và Trung Quốc đang được lên kế hoạch.

Trong chuyến thăm, ông Putin cũng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Lần gần nhất lãnh đạo Nga thăm Trung Quốc là hồi tháng 5/2024. Tại đây, ông Putin đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau đó, một gói văn kiện đã được ký kết.

Lãnh đạo hai nước cũng đã tham dự buổi hòa nhạc kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và khai mạc Năm Văn hóa Nga-Trung.

Trước đó, hồi tháng Sáu, Trợ lý tổng thống Nga về chính sách đối ngoại Yuri Ushakov cho biết ông Putin sẽ thăm Trung Quốc 4 ngày, từ 31/8 đến ngày 03/9. Theo ông Ushakov, chuyến thăm kéo dài như vậy là một sự kiện hiếm có.

TTXVN

