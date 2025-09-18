Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Tổng thống Nga Putin điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Modi

  • Thứ năm, 18/9/2025 07:41 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 17/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, tập trung thảo luận về Hội nghị thượng đỉnh Nga - Ấn lần thứ 23 vào tháng 12 năm nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Thủ tướng Ấn Độ Modi nhân dịp sinh nhật lần thứ 75. Tổng thống Nga khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Modi, Ấn Độ đang theo đuổi chính sách độc lập, có chủ quyền và đạt được những kết quả kinh tế ấn tượng.

Tổng thống Putin cho rằng Thủ tướng Modi đã có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển quan hệ giữa Nga và Ấn Độ. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, ông coi trọng mối quan hệ với Thủ tướng Modi và hy vọng sẽ tiếp tục đối thoại, hợp tác thúc đẩy các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế.

Về phần mình, Thủ tướng Modi cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ với Nga và khẳng định Ấn Độ sẵn sàng đóng góp mọi khả năng có thể, để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ucraina.

Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo Nga và Ấn Độ đã thảo luận về nhiều vấn đề liên quan đến hợp tác song phương, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho chuyến thăm Ấn Độ và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nga - Ấn lần thứ 23 vào tháng 12 năm nay của Tổng thống Putin.

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-nga-putin-dien-dam-voi-thu-tuong-an-do-modi-post1230858.vov

Đặng Cường/VOV

Nga Ấn Độ Vladimir Putin Pháp Putin điện đàm Modi Nga Ấn Độ Putin Modi quan hệ Nga Ấn Hội nghị thượng đỉnh Nga Ấn Tổng thống Putin Thủ tướng Modi Điện đàm Putin Modi Nga Ấn thảo luận hợp tác Nga Ấn

  • Vladimir Putin

    Vladimir Putin

    Vladimir Vladimirovich Putin là một chính trị gia người Nga và là cựu Thủ tướng của Liên bang Nga, là Tổng thống thứ hai của Nga từ 7 tháng 5 năm 2000 cho đến 7 tháng 5 năm 2008, và một lần nữa, là Tổng thống thứ bốn của Nga từ 7 tháng 5 năm 2012.

    • Ngày sinh: 7/10/1952
    • Vợ: Lyudmila Putina (đã ly hôn)
    • Con: 2
    • Chiều cao: 1.7m

    Website

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý