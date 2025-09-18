Tổng thống Nga Putin điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Modi

Ngày 17/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, tập trung thảo luận về Hội nghị thượng đỉnh Nga - Ấn lần thứ 23 vào tháng 12 năm nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Thủ tướng Ấn Độ Modi nhân dịp sinh nhật lần thứ 75. Tổng thống Nga khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Modi, Ấn Độ đang theo đuổi chính sách độc lập, có chủ quyền và đạt được những kết quả kinh tế ấn tượng.

Tổng thống Putin cho rằng Thủ tướng Modi đã có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển quan hệ giữa Nga và Ấn Độ. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, ông coi trọng mối quan hệ với Thủ tướng Modi và hy vọng sẽ tiếp tục đối thoại, hợp tác thúc đẩy các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế.

Về phần mình, Thủ tướng Modi cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ với Nga và khẳng định Ấn Độ sẵn sàng đóng góp mọi khả năng có thể, để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ucraina.

Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo Nga và Ấn Độ đã thảo luận về nhiều vấn đề liên quan đến hợp tác song phương, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho chuyến thăm Ấn Độ và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nga - Ấn lần thứ 23 vào tháng 12 năm nay của Tổng thống Putin.