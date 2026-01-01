Tổng thống Nga gửi thông điệp về sức mạnh nội tại của dân tộc

Ngày 31/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nước này sẽ đặt niềm tin vào sức mạnh nội tại để tiến về phía trước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu thông điệp năm mới. Ảnh: Sputnik

Tuyên bố được đưa ra trong bài phát biểu chào Năm mới truyền thống của ông Putin được phát sóng đầu tiên tại vùng Viễn Đông, nơi một số khu vực của LB Nga chính thức bước sang năm 2026.

Từ Điện Kremlin, nhà lãnh đạo Nga gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể người dân trên cả nước. Trong bài phát biểu, ông Putin nói rằng: "Chúng ta dựa vào sức mạnh của chính mình, dựa vào những người thân thiết, gần gũi và yêu thương, đồng thời chúng ta luôn sẵn sàng giúp đỡ".

Tổng thống Putin nhấn mạnh dân tộc Nga là "một gia đình lớn mạnh và đoàn kết", đồng thời khẳng định người dân nước này sẽ không ngừng lao động, sáng tạo và kiên định theo đuổi các mục tiêu đã đề ra để vững bước trong năm 2026.

Theo hãng tin TASS, bài phát biểu chúc mừng năm mới của Tổng thống Nga Putin năm nay chỉ dài 3 phút 20 giây, là một trong những thông điệp ngắn nhất của ông.

Năm ngoái, bài phát biểu của ông chỉ diễn ra trong 3 phút 35 giây. Thông điệp ngắn nhất là bài phát biểu chào năm mới 2006 với thời lượng chỉ hơn 2 phút.