Tổng thống Mỹ cảnh báo trừng phạt cả Nga và Ukraine

Washington có thể áp đặt các lệnh trừng phạt và thuế quan đối với cả Nga và Ukraine nếu hai bên không đạt được tiến triển trong việc giải quyết xung đột, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 26/8, Tổng thống Trump nói "cần hai người mới có thể khiêu vũ”, ám chỉ rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "không hoàn toàn vô can”.

“Hàng ngàn người trẻ tuổi đang ngã xuống mỗi tuần. Nếu tôi có thể cứu vãn điều đó, bằng cách áp dụng các biện pháp trừng phạt, hoặc bằng cách sử dụng một hệ thống thuế quan mạnh mẽ, gây thiệt hại lớn cho Nga, Ukraine hay bất kỳ ai khác”, ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Mỹ tái khẳng định, nước này sẵn sàng áp đặt các biện pháp hạn chế mới đối với Moscow. “Chúng tôi muốn chấm dứt tình trạng này. Chúng tôi có các biện pháp trừng phạt kinh tế. Tôi đang nói về kinh tế, vì chúng tôi sẽ không tham gia một cuộc chiến tranh thế giới”, ông nói.

Tổng thống Trump cũng chỉ trích người tiền nhiệm của mình - ông Joe Biden - vì đã để xung đột Nga - Ukraine bùng phát từ đầu.

“Không ai bước vào một cuộc chiến với suy nghĩ rằng họ sẽ thua. Tôi chắc chắn rằng Ukraine đã nghĩ họ sẽ thắng, sẽ đánh bại một đối thủ mạnh hơn họ 15 lần. Ông Biden không nên để điều đó xảy ra”.

Tổng thống Mỹ dường như cũng bác bỏ những lo ngại của Moscow về tính hợp pháp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, nước này sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Ukraine Zelensky, vì hiện ông là người đứng đầu chính quyền tại Kyiv, nhưng bất kỳ thỏa thuận nào cũng chỉ có thể được ký kết bởi một đại diện hợp pháp của Ukraine.

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky kết thúc hơn một năm trước, nhưng ông đã từ chối tổ chức một cuộc bầu cử mới, viện dẫn thiết quân luật.

Nga và Ukraine chưa bình luận về những phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Trump.