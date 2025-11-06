Tổng thống Mexico kiện kẻ sàm sỡ bà trên phố

Bà Claudia Sheinbaum, nữ Tổng thống đầu tiên của Mexico, đã đệ đơn kiện người đàn ông bị cáo buộc sàm sỡ bà trong một sự kiện công cộng tại thủ đô Mexico City.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tham dự một cuộc họp báo ở thành phố Mexico City ngày 3/11. Ảnh: Reuters.

Phát biểu ngày 5/11, Tổng thống Sheinbaum cho biết bà quyết định khởi kiện vì: “Đây là điều tôi từng phải trải qua với tư cách một người phụ nữ, cũng là điều mà nhiều phụ nữ ở đất nước này đều đã phải trải qua. Không người đàn ông nào có quyền xâm phạm không gian an toàn của phụ nữ”.

Bà Sheinbaum cũng cho biết người đàn ông quấy rối bà thực hiện hành vi đáng lên án khi đang trong tình trạng say rượu. Bà Sheinbaum từng công khai chia sẻ trước đây rằng đã có những lần bà trở thành nạn nhân bị quấy rối. Cụ thể, bà từng bị sàm sỡ trên phương tiện công cộng khi mới 12 tuổi và bị một giảng viên quấy rối lúc còn là sinh viên.

Theo chính quyền thành phố Mexico City, vụ việc xảy ra vào chiều 4/11, một người đàn ông bất ngờ lao qua đám đông đang chào đón bà Sheinbaum ở khu vực trung tâm Zócalo, người này chạm vào ngực và cố gắng hôn bà Sheinbaum trước sự chứng kiến của nhiều người.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một trợ lý cấp cao của bà - ông Juan José Ramírez Mendoza - đã nhanh chóng can thiệp để ngăn chặn kẻ tấn công. Người này sau đó bị bắt giữ và hiện bị tạm giam tại Đơn vị Điều tra Tội phạm Tình dục.

Thị trưởng Mexico City Clara Brugada xác nhận nghi phạm cũng “đang bị điều tra vì liên quan đến hai vụ quấy rối khác xảy ra cùng ngày”.

Sự việc bà Sheinbaum bị quấy rối xảy ra chỉ vài ngày sau vụ ám sát thị trưởng thành phố Uruapan (Mexico), ông Carlos Manzo, trong một sự kiện công cộng. Những vụ việc này làm dấy lên câu hỏi về mức độ an toàn trong việc bảo vệ các quan chức cấp cao của Mexico.

Giống người tiền nhiệm, cựu Tổng thống Andrés Manuel López Obrador, bà Sheinbaum không duy trì lực lượng cận vệ bảo vệ Tổng thống sau khi đơn vị này bị giải thể năm 2018.

Chuyên gia an ninh Raúl Benítez-Manaut cho rằng việc này để lại khoảng trống trong công tác bảo vệ nhân sự cấp cao của Mexico, khi hiện nay Tổng thống Mexico chỉ dựa vào một nhóm trợ lý nhỏ, không có đội an ninh chuyên nghiệp bảo vệ.

Tuy nhiên, bà Sheinbaum không thay đổi quyết định của mình: “Chúng tôi không thể xa rời người dân. Các trợ lý vẫn sẽ đồng hành bên tôi, chúng tôi phải ở gần công chúng”.

Bộ Phụ nữ Mexico lên án mạnh mẽ hành động quấy rối và nhấn mạnh rằng việc Tổng thống tiếp xúc gần gũi với công chúng “không thể được xem là cái cớ để bất kỳ ai xâm phạm vùng an toàn hay có những động chạm không được đồng ý”.

Cơ quan này cũng kêu gọi các nạn nhân bị quấy rối tình dục hãy mạnh dạn tố cáo thay vì im lặng: “Những hình thức bạo lực dạng này không thể bị xem nhẹ. Tố cáo là bước đầu tiên để đạt được công lý và thay đổi văn hóa xã hội”.

Theo Viện Bầu cử Quốc gia Mexico (INE), chỉ tính từ tháng 9/2020 đến tháng 7/2025, đã có 516 trường hợp phụ nữ tham gia chính trường tại Mexico bị tác động bởi những hành vi có tính bạo lực, quấy rối.

Số liệu từ Viện Thống kê và Địa lý Quốc gia Mexico (INEGI) năm 2021 cho thấy 70,1% phụ nữ Mexico từ 15 tuổi trở lên từng trải qua ít nhất một hình thức bạo lực, trong đó 49,1% là bạo lực tình dục.

Tổng thống Sheinbaum khẳng định sẽ phối hợp cùng Bộ Phụ nữ rà soát lại luật pháp tại các bang, nhằm bảo đảm hành vi quấy rối bị coi là hành vi phạm tội trên toàn đất nước Mexico, đồng thời khởi động chiến dịch toàn quốc chống lại vấn nạn quấy rối.

“Phụ nữ cần được tôn trọng ở mọi phương diện. Quấy rối là tội ác, đã đến lúc mọi người ở đất nước này cần hiểu rõ điều đó”, bà Sheinbaum khẳng định.

Tổng thống Mexico lên tiếng về việc bị sàm sỡ Bà Claudia Sheinbaum, nữ Tổng thống đầu tiên của Mexico, đã đệ đơn kiện người đàn ông bị cáo buộc sàm sỡ bà trong một sự kiện công cộng tại thủ đô Mexico City.