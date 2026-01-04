Tổng thống lâm thời: Quân và dân Venezuela sẽ đoàn kết vượt qua gia đoạn khó khăn

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez yêu cầu Washington trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống hợp hiến Nicolás Maduro và Phu nhân Cilia Flores.

Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez chủ trì cuộc họp Hội đồng Quốc phòng quốc gia. Ảnh: Telesur

Theo kênh truyền hình Telesur, phát biểu trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Quốc phòng quốc gia ngày 3/1, Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez đã lên án cuộc tấn công quân sự “chưa từng có tiền lệ” của Mỹ nhằm vào lãnh thổ Venezuela, diễn ra vào lúc 1 giờ 58 phút rạng sáng cùng ngày, dẫn tới việc bắt cóc trái phép Tổng thống hợp hiến Nicolás Maduro và Phu nhân Cilia Flores, đồng thời nhắc lại rằng chính phủ Venezuela trước đó đã cảnh báo về một cuộc tấn công đang được tiến hành dưới những “lý do giả tạo”.

Tổng thống lâm thời Venezuela nhấn mạnh mục tiêu thực sự của chiến dịch này là “thay đổi chế độ tại Venezuela”, qua đó tạo điều kiện để Mỹ “chiếm đoạt các nguồn tài nguyên năng lượng, khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên”. Đây là điều mà phía Venezuela kêu gọi cộng đồng quốc tế cần nhận thức rõ khi đánh giá về bản chất thực sự của vụ việc nghiêm trọng này.

Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez cũng yêu cầu Mỹ phải trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân, đồng thời tái khẳng định ông Maduro là “Tổng thống hợp hiến duy nhất của Venezuela”.

Bà Rodríguez cho biết Cơ quan An ninh Công dân cùng toàn bộ hệ thống quyền lực quốc gia của Venezuela đã được kích hoạt nhằm khẳng định quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vốn đang bị “tấn công một cách tàn bạo”; khẳng định nhân dân Venezuela đã xuống đường hưởng ứng lời kêu gọi trước đó của Tổng thống Maduro về việc kích hoạt Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar (FANB) và các lực lượng dân quân Bolivar.

Trước đó, một sắc lệnh do Tổng thống Maduro ký đã được kích hoạt và chuyển tới Chánh án Tòa án Tối cao để bảo đảm tính hợp hiến tại Phòng Hiến pháp. Sắc lệnh về tình trạng “bất ổn từ bên ngoài” này dự kiến sẽ sớm được cơ quan tư pháp phê chuẩn trong vài giờ tới để triển khai ngay lập tức.

Cùng với đó, Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez cũng đề cập tới sự ủng hộ quốc tế từ khu vực Mỹ Latinh và Caribe, Trung Quốc, Nga cho tới châu Phi và châu Á; đồng thời khẳng định nhiều chính phủ trên thế giới bày tỏ bàng hoàng trước cuộc tấn công này, gọi đây là hành động “thật sự đáng xấu hổ”.

Bà Delcy Rodriguez cũng nhắc lại những tuyên bố gần đây của Tổng thống Maduro, người “chỉ mới hai ngày trước, trong một cuộc phỏng vấn truyền hình”, đã tái khẳng định thiện chí của chính phủ Venezuela trong việc “duy trì đối thoại nhằm xây dựng một chương trình nghị sự mang tính xây dựng”.

Tổng thống lâm thời Venezuela chỉ rõ hành động của Mỹ đã “vi phạm nghiêm trọng Điều 1 và Điều 2 của Hiến chương Liên hợp quốc”, bất chấp việc Tổng thống Maduro từng chìa tay ra với nhân dân Mỹ để thiết lập “các kênh liên lạc ngoại giao, chính trị và thể chế ở cấp nhà nước” dựa trên lợi ích của nhân dân, tình hữu nghị, hợp tác và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Bà Delcy Rodríguez kêu gọi nhân dân Venezuela “giữ bình tĩnh” và cùng nhau đối mặt với tình hình “trong tinh thần đoàn kết dân tộc tuyệt đối”, đồng thời kêu gọi sự kết hợp giữa lực lượng cảnh sát, quân đội và nhân dân trở thành “một khối thống nhất” để bảo vệ đất nướcVenezuela trong “giai đoạn bảo vệ chủ quyền và nền độc lập quốc gia”.