Tổng thống Colombia Gustavo Petro thoát chết trong gang tấc

  • Thứ tư, 11/2/2026 06:44 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Vào đêm 9/2, trực thăng của Tổng thống Colombia Gustavo Petro không thể hạ cánh tại điểm đến trên bờ biển Caribe, do lo ngại những kẻ mà ông không tiết lộ danh tính “có thể bắn” vào trực thăng.

Hãng AFP đưa tin ngày 10/2, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát vài giờ trước.

Nhiều tháng qua, đã có nhiều cảnh báo về một âm mưu được cho là của những kẻ buôn ma túy nhằm vào ông.

Phát biểu tại một buổi họp nội các, ông Petro nói: “Chúng tôi đã phải bay hướng ra biển trong vài giờ, và tôi phải đến nơi không định đến, do đó thoát khỏi nguy cơ bị sát hại”./.

Tổng thống Colombia Gusto Petro đã yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện, bắt đầu từ đội ngũ cận vệ của ông Uribe, đồng thời nhấn mạnh cần bảo vệ mạng sống của nghi phạm để làm sáng tỏ vụ việc.

https://www.vietnamplus.vn/tong-thong-colombia-gustavo-petro-thoat-khoi-am-muu-am-sat-post1093525.vnp

TTXVN

Colombia Mỹ Tổng thống Colombia Gustavo Petro âm mưu ám sát

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

