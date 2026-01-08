Ông Trump khẳng định điện đàm với Tổng thống Colombia sau khi đe dọa

Ngày 7/1, Tổng thống Donald Trump cho biết trên mạng xã hội rằng ông đánh giá cao cuộc điện đàm với Tổng thống Colombia Gustavo Petro và mời ông Petro đến Nhà Trắng trong tương lai.

Theo kênh CNN, Tổng thống Trump viết trên Truth Social: “Thật là một vinh dự lớn được điện đàm với Tổng thống Colombia, ông Gustavo Petro, người đã gọi để giải thích về tình hình ma túy và những bất đồng khác giữa hai bên. Tôi đánh giá cao cuộc điện đàm và quan điểm của ông, mong được gặp ông trong tương lai gần”. Tổng thống Trump nói thêm rằng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Bộ trưởng Ngoại giao Colombia đang sắp xếp cuộc gặp.

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai tổng thống kể từ khi ông Trump bình luận ngày 4/1 rằng một chiến dịch quân sự của Mỹ nhắm vào chính phủ Colombia “nghe có vẻ hợp lý”.

Thông điệp mới nhất trên Truth Social của Tổng thống Trump tương phản rõ rệt với những bình luận trước đây về Tổng thống Colombia. Ngày 4/1, ông Trump cáo buộc Tổng thống Colombia chế tạo cocaine và bán cho Mỹ, đồng thời cảnh báo Colombia “sẽ không thể làm việc đó lâu nữa”.

Đáp lại, ngày 5/1, trên mạng xã hội X, Tổng thống Colombia bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc của Tổng thống Trump rằng Colombia là quốc gia sản xuất ma túy; khẳng định Colombia đã thu giữ lượng cocaine kỷ lục và cảnh báo việc Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những nhóm buôn lậu ma túy tại Colombia có thể gây thương vong cho dân thường, đặc biệt là trẻ em.

Ông Petro tuyên bố sẽ bảo vệ chủ quyền quốc gia nếu Mỹ tiến hành hành động quân sự trên lãnh thổ Colombia. Ông Petro cũng chỉ trích mạnh mẽ hành động quân sự của Mỹ tại khu vực và cáo buộc hành động Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là không có cơ sở pháp lý.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Colombia cũng cho rằng các phát biểu của Tổng thống Mỹ là sự can thiệp không thể chấp nhận được và yêu cầu Mỹ tôn trọng Colombia.

Sau khi mở chiến dịch bắt giữ Tổng thống Maduro, ông Trump đã ám chỉ khả năng mở chiến dịch chống Colombia. Mỹ từng áp đặt trừng phạt ông Petro và đưa Colombia vào danh sách các nước không hợp tác đầy đủ trong cuộc chiến chống ma túy, đồng thời giảm viện trợ cho quốc gia Nam Mỹ này.

Trong diễn biến mới nhất, Thứ trưởng Ngoại giao Colombia cho rằng cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Venezuela khiến lãnh đạo nước này bị lật đổ có thể lan rộng thành một thảm họa cho toàn bộ Nam Mỹ. Ông Mauricio Jaramillo nói trong một cuộc phỏng vấn tại Bogota ngày 7/1: “Nếu có một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn, tác động, sự tàn phá sẽ không thể ngăn chặn được… Chúng ta đang nói về một thảm họa mà Mỹ Latinh chưa từng thấy”.

Ông Jaramillo cho rằng Colombia không bao giờ có thể chuẩn bị đầy đủ trong trường hợp xảy ra suy thoái do chiến tranh gây ra, đặc biệt khi Mỹ Latinh đang chia rẽ trước hành động của ông Trump.

Các chính phủ ở Argentina và Ecuador đã ủng hộ động thái của Mỹ nhưng các nhà lãnh đạo ở Brazil, Mexico, Colombia và các nước khác đã lên án mạnh mẽ hành động này.

Ông Jaramillo bình luận: “Sự chia rẽ đó rõ ràng làm suy yếu một giải pháp ở cấp khu vực… Không có những tiền đề chung và sự đồng thuận tối thiểu, rõ ràng rất khó để phản ứng ở cấp khu vực”.

Ông không cho rằng Mỹ sẽ tấn công quân sự vào Colombia nhưng khẳng định nước này sẽ có một phản ứng hợp pháp nếu cần thiết.