Tổng thống Brazil đáp trả ông Trump: 'Thế giới không cần một hoàng đế'

Phát biểu tại lễ bế mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS ngày 7/7 ở Rio de Janeiro, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva nhấn mạnh: “Thế giới đã thay đổi. Chúng ta không cần một hoàng đế”. Đây được xem là lời đáp trả trực tiếp trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người vừa đe dọa áp thêm thuế đối với các quốc gia ủng hộ chính sách của BRICS.

Một ngày trước đó, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ có thể áp thuế 10% lên bất kỳ quốc gia nào đi theo “các chính sách chống Mỹ” của BRICS. Thời điểm này, Washington đang chuẩn bị hoàn tất hàng chục thỏa thuận thương mại, với hạn chót là ngày 9/7.

Theo nguồn tin của Reuters, chính quyền Trump hiện chưa có kế hoạch áp thuế ngay với toàn bộ BRICS. Thay vào đó, Mỹ sẽ đánh giá từng quốc gia thành viên, căn cứ vào mức độ chính sách mà họ cho là “gây phương hại tới lợi ích Mỹ”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lula nói thêm: “BRICS không tìm cách đối đầu hay gây hấn, mà muốn tái định hình thế giới từ góc nhìn kinh tế. Điều này khiến một số nước cảm thấy bị đe dọa”.

Từ đầu năm 2024, ông Trump nhiều lần chỉ trích BRICS, đặc biệt sau khi khối này bàn về việc giảm phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu. Ông từng cảnh báo các nước BRICS có thể đối mặt mức thuế quan lên tới 100% nếu làm suy yếu vai trò của USD.

Tuy nhiên, Tổng thống Brazil tiếp tục bảo vệ quan điểm đa dạng hóa tiền tệ: “Thế giới cần những giải pháp mới để quan hệ thương mại không còn bị bó buộc trong đồng USD”.

Một số thành viên khác của BRICS cũng phản ứng trước những tuyên bố từ ông Trump, dù theo cách thận trọng hơn. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa khẳng định BRICS không cạnh tranh với bất kỳ thế lực nào và ông vẫn tin nước mình có thể đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh, cũng nhấn mạnh rằng thuế quan không nên được dùng làm công cụ gây áp lực, đồng thời tái khẳng định nguyên tắc “hợp tác cùng có lợi” của BRICS, không nhắm đến bất kỳ nước thứ ba nào.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết quan hệ giữa Nga và BRICS dựa trên “cái nhìn chung về thế giới”, hoàn toàn không nhằm chống lại bất cứ quốc gia nào.

Trong tuyên bố chung đưa ra ngày 6/7, các nhà lãnh đạo BRICS lên án cuộc không kích gần đây nhằm vào Iran và cảnh báo rằng việc tăng thuế quan đang đẩy thương mại toàn cầu vào thế rủi ro.

Khối BRICS hiện gồm 10 thành viên: Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ai Cập, Ethiopia, Indonesia, Iran và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Saudi Arabia vẫn đang giữ tư cách đối tác, chưa là thành viên chính thức.

Trong lúc cuộc chiến thuế quan leo thang, Tri thức - Znews giới thiệu tới độc giả tổng hợp 5 cuốn sách giải thích chính sách thương mại toàn cầu trong những thập kỷ gần đây, bao gồm cuộc chiến thương mại của ông Trump. Danh sách này do các chuyên gia của Financial Times đưa ra.

Năm cuốn sách đó bao gồm Why Politicians Lie About Trade… And What You Need to Know của Dmitry Grozoubinksi (2024), Trade Wars Are Class Wars của Matthew C Klein và Michael Pettis (2020), Misadventures of the Most Favored Nations: Clashing Egos, Inflated Ambitions, and the Great Shambles of the World Trade System của Paul Blustein (2009), Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective của Ha-Joon Chang (2002) và No Trade Is Free: Changing Course, Taking on China, and Helping America’s Workers của Robert Lighthizer (2023).