Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan đến Tehran hòa giải Mỹ-Iran

Tổng tham mưu trưởng quân đội quyền lực của Pakistan, ông Asim Munir, cùng một phái đoàn an ninh cấp cao, đang trên đường tới Tehran để tham gia các cuộc đàm phán cấp cao.

Chỉ huy quân đội Pakistan tới Tehran thúc đẩy đàm phán Mỹ - Iran Phái đoàn cấp cao của Pakistan đã tới Iran để tiến hành các cuộc thảo luận nhằm sắp xếp vòng đàm phán mới giữa Iran và Mỹ. Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, Asim Munir, dẫn đầu phái đoàn tới Tehran vào chiều 15/4, theo truyền thông nhà nước Iran, ông Munir mang theo thông điệp mới từ Mỹ.

Phóng viên của Al Jazeera đưa tin, ngày 22/5, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir đang trên đường tới Tehran để tham gia các cuộc đàm phán cấp cao.

Theo nhiều nhà phân tích và chiến lược gia quân sự, chuyến đi của ông Asim Munir tới Iran là một dấu hiệu tích cực, bởi vì trong lần trước tới đây, ông không chỉ gặp gỡ các nhà lãnh đạo chính trị mà còn cả các nhà lãnh đạo quân sự.

Ông đã có thể đàm phán với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng lực lượng quốc phòng, đồng thời nhấn mạnh với họ về tầm quan trọng chiến lược của một thỏa thuận hòa bình.

Cùng ngày, Reuters cho biết phái đoàn đàm phán của Qatar đã tới Tehran nhằm thúc đẩy thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran.

Nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết chuyến đi của phái đoàn Qatar được thực hiện với sự phối hợp từ phía Mỹ, phái đoàn đặt mục tiêu hỗ trợ giải quyết những vấn đề còn đang tồn tại giữa Mỹ và Iran.

Trước đó, Qatar cũng từng đóng vai trò trung gian trong giải quyết xung đột tại Gaza và nhiều điểm nóng quốc tế khác. Tuy nhiên, trong chiến sự Iran, Doha cho đến nay vẫn khá trầm lắng trước vai trò quốc gia đứng ra làm trung gian hòa giải xung đột.

Trước đó, Qatar cũng đã phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran trong giai đoạn giao tranh còn dữ dội. Hiện các thông tin về hoạt động của phái đoàn Qatar tại Tehran vẫn rất ít ỏi.

Theo Bloomberg, Qatar đã cùng UAE và Saudi Arabia kêu gọi ông Trump không nối lại chiến sự tại Iran, để tạo dư địa cho đàm phán. Chính lời kêu gọi của 3 quốc gia này đã khiến ông Trump dừng kế hoạch tấn công Iran trong ngày 19/5.

Các nước vùng Vịnh lo ngại việc xung đột tái bùng phát sẽ gây hỗn loạn kinh tế trong khu vực và làm gián đoạn trầm trọng hoạt động xuất khẩu năng lượng.

Theo các nguồn tin, trong các cuộc điện đàm riêng với ông Trump, lãnh đạo Qatar, UAE và Saudi Arabia đều cho rằng hành động quân sự sẽ không giúp Washington đạt được những mục tiêu lâu dài với Iran. Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Lập trường của UAE hiện được xem là có sự thay đổi đáng chú ý, khi UAE cùng Qatar và Saudi Arabia kêu gọi Mỹ không nối lại các cuộc tấn công Iran. Trước đó, UAE từng chịu tác động mạnh từ các cuộc tấn công của Iran và có quan điểm cứng rắn hơn nhiều so với các nước láng giềng trong vấn đề Iran.

Theo các nguồn tin, UAE, Saudi Arabia và Qatar hiện vẫn có quan điểm khác biệt về thỏa thuận Mỹ nên hướng đến với Iran. Tuy nhiên, việc cùng tiếp cận để thuyết phục ông Trump cho thấy các nước này đều chia sẻ lo ngại về nguy cơ tái bùng phát chiến sự.

Trong giai đoạn giao tranh trước đó, Iran và các nhóm vũ trang được Tehran hậu thuẫn đã phóng hàng nghìn UAV và tên lửa trên khắp vùng Vịnh, gây thiệt hại hàng tỷ USD cho cơ sở hạ tầng năng lượng và cảng biển của các quốc gia vùng Vịnh.

Bloomberg cho biết UAE đã bí mật tiến hành các đợt tấn công nhằm vào Iran, Saudi Arabia cũng thực hiện hành động tương tự, nhằm cảnh cáo Iran trước các đòn tấn công nhắm vào hai quốc gia này.

Trong ngày 21/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán với Iran đã đạt được “một chút tiến triển”. “Tôi không muốn quá lạc quan. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong vài ngày tới. Nếu chúng tôi đạt được một thỏa thuận tốt, đó sẽ là điều tuyệt vời. Nhưng nếu không đạt được thỏa thuận phù hợp, Tổng thống đã nói rõ ông ấy còn những lựa chọn khác”, ông Rubio nói.

Cùng thời điểm, truyền thông Arab đưa tin Washington và Tehran có thể sẽ sớm công bố dự thảo thỏa thuận hòa bình do Pakistan làm trung gian.

Theo kênh Al Arabiya có trụ sở tại Saudi Arabia, các nguồn tin cho biết dự thảo này gồm 9 điểm bao gồm các thiết lập về lệnh ngừng bắn, tự do hàng hải, cơ chế giải quyết tranh chấp, quy trình đàm phán, các bước dỡ bỏ lệnh trừng phạt... Hiện cả Washington và Tehran đều chưa đưa ra bình luận về thông tin này.