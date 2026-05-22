Mỹ mất gần 20% phi đội MQ-9 Reaper

Lực lượng vũ trang Mỹ đã mất gần 20% số thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran kể từ cuối tháng 2.

Hiện trường một chiếc UAV MQ-9 của Mỹ bị bắn hạ. Ảnh: THX/TTXVN.

Đây được xem là một trong những tổn thất lớn nhất đối với dòng thiết bị bay không người lái chủ lực của Mỹ trong nhiều năm gần đây.

Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết Không quân Mỹ đã mất ít nhất 24 thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper trong quá trình tác chiến. Nếu tính cả các thiết bị bị hư hại nặng và sau đó phải loại biên, tổng số tổn thất có thể lên tới 30 chiếc. Con số này tương đương gần 20% tổng số MQ-9 Reaper mà Lầu Năm Góc sở hữu trước khi xung đột nổ ra.

Theo các nguồn tin, nhiều thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper đã bị lực lượng Iran bắn hạ khi hoạt động trong không phận nước này, trong khi một số khác bị phá hủy trên mặt đất do các cuộc tập kích hoặc gặp sự cố trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Một báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ công bố đầu tháng này cũng đề cập việc ít nhất 24 thiết bị MQ-9 Reaper đã bị mất trong chiến dịch.

MQ-9 Reaper là dòng thiết bị bay không người lái trinh sát - tấn công có khả năng hoạt động liên tục trong thời gian dài. Thiết bị này được trang bị hệ thống cảm biến hiện đại, camera công suất cao, đồng thời có khả năng mang theo tên lửa Hellfire và bom dẫn đường JDAM để thực hiện các nhiệm vụ tấn công chính xác.

Theo Bloomberg, mỗi thiết bị MQ-9 Reaper có giá khoảng 30 triệu USD . Tổng thiệt hại liên quan đến dòng thiết bị bay không người lái này có thể lên tới khoảng 1 tỷ USD . Bloomberg cũng lưu ý MQ-9 Reaper hiện không còn được sản xuất cho quân đội Mỹ, khiến việc thay thế số thiết bị bị mất trở nên khó khăn hơn.

Các chuyên gia quốc phòng cho rằng việc sử dụng thiết bị bay không người lái giúp giảm đáng kể rủi ro đối với phi công trong môi trường tác chiến nguy hiểm. Tuy nhiên, chi phí vận hành và thay thế các khí tài này vẫn ở mức rất cao. Bà Becca Wasser, phụ trách lĩnh vực quốc phòng của Bloomberg Economics, nhận định rằng dù thiết bị bay không người lái có thể được xem là phương tiện giảm thiểu thương vong nhân sự, song MQ-9 Reaper không phải loại khí tài có thể sử dụng theo hướng “tiêu hao” do giá thành đắt đỏ và số lượng hạn chế.

Theo trang theo dõi trực tuyến Iran War Cost Tracker (IWCT), tổng chi phí cho chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran đến nay đã vượt 77 tỷ USD . Riêng sáu ngày đầu chiến dịch đã tiêu tốn khoảng 11,3 tỷ USD , bao gồm chi phí duy trì lực lượng, triển khai tàu chiến, khí tài quân sự và các hoạt động hậu cần liên quan.

Ngoài MQ-9 Reaper, Mỹ cũng ghi nhận tổn thất đối với một số phương tiện quân sự khác trong quá trình tác chiến, bao gồm thiết bị radar và một số phương tiện bay có người lái. Theo giới phân tích, các thiệt hại này tiếp tục làm gia tăng đáng kể chi phí cho chiến dịch quân sự của Washington tại Trung Đông.