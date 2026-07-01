Tông gãy lan can cầu, xe tải chở cát lao xuống vực vỡ nát

Sáng 1/7, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ xe tải tông gãy lan can cầu Ia Rơ Nhing, lao xuống vực.

Trước đó, vào khoảng 6h30 cùng ngày, tại khu vực cầu Ia Rơ Nhing (KM 3+750, đường tránh Hồ Chí Minh thuộc địa phận thôn 1, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 xe tải chở cát lật ngửa, hư hỏng nghiêm trọng; rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Xe tải tông gãy lan can cầu, lao xuống vực sâu khoảng 15 m.

Vào thời điểm trên, ôtô tải BKS 81H-00108 do anh Võ Duy Trí (SN 1990, trú thôn 2, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng từ tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai.

Khi phương tiện di chuyển đến khu vực cầu Ia Rơ Nhing, bất ngờ mất lái, tông gãy lan can cầu và lao xuống vực sâu khoảng 15m. Tài xế kịp thời nhảy khỏi phương tiện trước khi xe tải tiếp đất.

Hậu quả, tài xế bị thương nhẹ và được người dân cùng lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).

Phương tiện lật ngửa và hư hỏng nặng.

Vụ việc cũng khiến ôtô tải lật ngửa, vỡ vụn và hệ thống lan can cầu bị hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn, bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.