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Xã hội

Va phải trâu thả rông, nam sinh ngã xuống đường bị xe tải cán tử vong

  • Thứ tư, 1/7/2026 10:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong lúc điều khiển xe máy, nam sinh viên quê Hà Tĩnh va chạm con trâu thả rông, ngã xuống đường, bị xe tải cán trúng, dẫn đến tử vong.

Sáng 1/7, lãnh đạo UBND xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nam sinh tử vong.

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Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 30/6, N.K.H. (SN 2005, trú xã Lộc Hà, Hà Tĩnh), sinh viên Trường Đại học Luật, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường tỉnh 547, đoạn qua xã Mai Phụ.

Khi đang di chuyển, xe máy của H. bất ngờ va chạm con trâu thả rông trên đường. Cú va chạm khiến nam sinh ngã xuống mặt đường.

Đúng thời điểm này, xe tải lưu thông cùng tuyến đi tới. Do tình huống xảy ra quá bất ngờ, tài xế không kịp xử lý nên cán trúng nạn nhân.

Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, H. đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

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https://tienphong.vn/va-phai-trau-tha-rong-nam-sinh-nga-xuong-duong-bi-xe-tai-can-tu-vong-post1855859.tpo

Theo Hoài Nam/Tiền Phong

trâu thả rông Hà Tĩnh nam sinh tử vong tai nạn giao thông hà tĩnh

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