Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành Tập đoàn Đường sắt Quốc gia

Ngành đường sắt sẽ chuyển đổi mô hình trong năm 2026, hướng đến có đủ năng lực tham gia các dự án lớn, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao và các tuyến kết nối quốc tế thời gian tới.

Thủ tướng vừa phê duyệt phương án cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2035, với định hướng thay đổi mô hình tổ chức theo hướng hiện đại hơn.

Theo đó, tổng công ty sẽ chuyển từ mô hình công ty mẹ - công ty con sang mô hình Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam. Công ty mẹ sẽ là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tập đoàn mới sẽ kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và các cam kết pháp lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hiện nay. Lộ trình chuyển đổi được yêu cầu hoàn thành trong năm 2026.

Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm tạo nền tảng để doanh nghiệp có đủ năng lực tham gia các dự án quy mô lớn, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao và các tuyến kết nối quốc tế trong thời gian tới.

Về mục tiêu phát triển, đề án đặt ra yêu cầu giá trị sản lượng và doanh thu toàn tổng công ty (sau khi chuyển đổi) tăng bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030.

Chính phủ cũng yêu cầu xây dựng phương án bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp từ nhiều nguồn, bao gồm ngân sách Nhà nước, tài sản công hình thành từ các dự án đầu tư công và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Việc tăng vốn nhằm bảo đảm năng lực tài chính để doanh nghiệp có thể tham gia triển khai các dự án lớn như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và các dự án hạ tầng đường sắt trọng điểm khác.

Bộ Tài chính được giao chủ trì triển khai đề án, chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi mô hình, xây dựng phương án tăng vốn điều lệ và hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đặc thù, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 6. Cơ quan này cũng có trách nhiệm phối hợp các bộ, ngành kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, đồng thời đề xuất sửa đổi các quy định liên quan để tháo gỡ vướng mắc.

Bộ Xây dựng chủ trì xử lý các vấn đề liên quan đến quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; nghiên cứu phát triển tổ hợp công nghiệp đường sắt; đồng thời phối hợp xây dựng cơ chế đặt hàng, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ vận hành, khai thác hệ thống đường sắt trong giai đoạn mới.