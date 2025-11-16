Tổng Bí thư và Phu nhân tham quan triển lãm 100 năm mỹ thuật Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly đã đến thăm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và tham quan triển lãm 100 năm Mỹ thuật hiện đại sáng 16/11.

Sáng 16/11, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly đã đến thăm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và tham quan triển lãm 100 năm Mỹ thuật hiện đại. ​Đón tiếp đoàn là ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cùng các cán bộ chủ chốt của bảo tàng.

​Bên cạnh tham quan triển lãm, Tổng Bí thư đã dành thời gian tham quan các khu trưng bày và đặc biệt chú ý đến các bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại bảo tàng. Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao nỗ lực của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, đặc biệt là việc chủ động ứng dụng công nghệ số trong việc phát huy giá trị các tác phẩm nghệ thuật.

Tổng Bí thư cũng bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, bảo tàng ngày càng phát triển và thu hút đông đảo công chúng.

Ông Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - bày tỏ niềm vinh dự khi được đón tiếp Tổng Bí thư cùng phu nhân đến tham quan. Giám đốc Nguyễn Anh Minh chia sẻ đây là sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Đây cũng là nguồn động viên, khích lệ lớn đối với tập thể cán bộ bảo tàng và giới văn nghệ sĩ.

Triển lãm 100 năm Mỹ thuật hiện đại nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 100 năm Trường Mỹ thuật Đông Dương - Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm giới thiệu 150 tác phẩm tranh, tượng, phù điêu từ bộ sưu tập của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cùng sự đóng góp của gia đình họa sĩ Ngô Mạnh Lân.

Đây là lần đầu tiên sau 100 năm hình thành và phát triển, những sáng tác của thầy và trò các thế hệ từ Trường Mỹ thuật Đông Dương đến Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam hội tụ trong một triển lãm. Tất cả cùng nhau tạo nên những âm điệu ngọt ngào của màu sắc và hình khối, của cảm xúc, trí tuệ và tinh thần kiến tạo một nền mỹ thuật hiện đại đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam.

Triển lãm sắp đặt các phần nối tiếp trong không gian 2 tầng của khu trưng bày chuyên đề theo nhiều giai đoạn: Các tác phẩm của giảng viên người Pháp, Trường Mỹ thuật Đông Dương (giai đoạn 1925-1945) - những sinh viên khát khao về một diện mạo mới của mỹ thuật dân tộc, trường Cao đẳng Mỹ thuật (1945-1957) - sự chuyển đổi từ Mỹ thuật Đông Dương sang Mỹ thuật cách mạng phục vụ kháng chiến, trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (1957-1981), trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội (1981-2008) - đổi mới cùng hành trình hội nhập, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (2008-nay) - hội nhập và mở rộng nghệ thuật. Triển lãm diễn ra từ ngày 14-22/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.