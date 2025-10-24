Sáng 24/10, tại trụ sở Bảo tàng Công an Hà Nội (số 67 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm), Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ khánh thành Dự án cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Công an Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, chủ trì buổi lễ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, nhấn mạnh Bảo tàng Công an Hà Nội là công trình chứa đựng tâm huyết, trí tuệ và tình cảm của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô. Sau 17 năm hoạt động, việc cải tạo, nâng cấp toàn diện Bảo tàng không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử của lực lượng Công an Thủ đô mà còn đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong tình hình mới.

Lễ khánh thành Bảo tàng Công an Hà Nội.

Dự án cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Công an Hà Nội được triển khai với quy mô toàn diện, từ nội dung trưng bày, thiết kế không gian đến hệ thống công nghệ hiện đại với gần 1.500 tư liệu, hiện vật, hình ảnh được sưu tầm, trưng bày, bố trí khoa học theo từng không gian, từng giai đoạn lịch sử, đi kèm hệ thống thông tin, bài viết bằng 3 ngôn ngữ Việt - Anh - Pháp.

Công trình ứng dụng đồng bộ các giải pháp nghe nhìn, đồ họa, ánh sáng, số hóa dữ liệu và tương tác trải nghiệm nhằm tạo nên một không gian "sống động - trực quan - gần gũi”, giúp người tham quan, du khách trong và ngoài nước có thể dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu, sâu sắc giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang, những chiến công và sự cống hiến thầm lặng của lực lượng Công an Thủ đô trong suốt chặng đường hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Bảo tàng được bố trí 9 không gian trưng bày theo tiến trình lịch sử, từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám 1945, kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đến thời kỳ đổi mới, hội nhập. Mỗi không gian tái hiện sinh động từng giai đoạn phát triển, gắn với những hiện vật quý, tư liệu, hình ảnh, câu chuyện cảm động về người chiến sĩ Công an Thủ đô "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Đặc biệt, Bảo tàng số Công an Hà Nội cũng được đưa vào vận hành song song; đây là bước đột phá trong ứng dụng công nghệ số vào công tác bảo tồn, giới thiệu và quảng bá di sản. Với nền tảng trực tuyến, người dân, học sinh, sinh viên và du khách có thể tham quan Bảo tàng mọi lúc, mọi nơi qua hình ảnh 3D, thuyết minh đa ngôn ngữ, các tour tham quan thực tế ảo với kho dữ liệu mở.

Công trình không chỉ thể hiện tầm nhìn, sự sáng tạo trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống mà còn góp phần khẳng định hình ảnh Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nhân văn, luôn đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng gửi lời cảm ơn tới các đơn vị, cá nhân, đã tham gia, hỗ trợ, đồng hành trong suốt quá trình triển khai dự án, đồng thời đề nghị Phòng PX03 và các đơn vị quản lý, vận hành Bảo tàng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thường xuyên bổ sung, cập nhật hiện vật, tư liệu; đẩy mạnh truyền thông quảng bá, lan tỏa giá trị của Bảo tàng tới đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô.

Lễ khánh thành kết thúc trong không khí trang trọng, đầy cảm xúc. Các đại biểu, khách mời và các em học sinh đã tham quan, trải nghiệm các không gian trưng bày, đặc biệt là khu vực "Bảo tàng số" và phòng trải nghiệm "Làm thẻ căn cước công dân năm 1945", những hoạt động độc đáo này đã gợi mở ra góc nhìn mới về sự phát triển, hiện đại hóa của lực lượng Công an Thủ đô trong thời đại số.

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng Bảo tàng Công an Hà Nội sau cải tạo, nâng cấp không chỉ là một công trình văn hóa - lịch sử mang ý nghĩa đặc biệt của lực lượng Công an Thủ đô, mà còn là món quà tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.