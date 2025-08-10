Tổng Bí thư tới Seoul, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc

Chiều 10/8 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quân sự Seongnam, bắt đầu các hoạt động trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Đại hàn Dân quốc theo lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bước ra từ chuyên cơ.

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam, Tư lệnh sân bay quân sự Seoul, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cùng đại diện cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, nhất là sau khi 2 nước nâng cấp quan hệ song phương lên mức Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc hiện nay không chỉ là sự hợp tác kinh tế thông thường mà thực sự đã chuyển hóa thành một mô hình cộng hưởng chiến lược.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu các hoạt động trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Hàn Quốc

Đối với Hàn Quốc, Việt Nam là cửa ngõ để bước vào ASEAN, là chỗ dựa để thâm nhập khu vực và cũng là người bạn trên nhiều nẻo đường quốc tế. Bên cạnh đó, Việt Nam và Hàn Quốc là những nền kinh tế tương hỗ trong cấu trúc; Việt Nam là nền kinh tế năng động với nguồn nhân lực trẻ còn Hàn Quốc có công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm phát triển.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm lần này sẽ góp phần củng cố hơn nữa lòng tin chính trị giữa hai nước, đồng thời đánh dấu một cột mốc quan trọng, mở ra chương mới cho mối quan hệ Hàn - Việt.