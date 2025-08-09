Tổng Bí thư dự Chương trình chính luận nghệ thuật 'Dưới cờ vinh quang'

|
Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình chính luận nghệ thuật "Dưới cờ vinh quang" tại điểm cầu Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình tại điểm cầu Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
Các đại biểu dự Chương trình. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
Tiết mục văn nghệ với chủ đề "Lời ru mở đất". Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN.
