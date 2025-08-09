Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng Bí thư dự Chương trình chính luận nghệ thuật 'Dưới cờ vinh quang'

  • Thứ bảy, 9/8/2025 21:50 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Tối 9/8, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phối hợp với Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Huế, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình chính luận nghệ thuật ''Dưới cờ vinh quang".

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình chính luận nghệ thuật "Dưới cờ vinh quang" tại điểm cầu Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình chính luận nghệ thuật "Dưới cờ vinh quang" tại điểm cầu Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình tại điểm cầu Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình tại điểm cầu Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.

Các đại biểu dự Chương trình. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
Tiết mục văn nghệ với chủ đề "Lời ru mở đất". Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN.

https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-to-lam-du-chuong-trinh-chinh-luan-nghe-thuat-duoi-co-vinh-quang-post1054772.vnp

TTXVN/Vietnamplus

