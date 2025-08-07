Tổng Bí thư: Thúc đẩy hợp tác Việt - Nhật trong lĩnh vực nông nghiệp

Tổng Bí thư tin tưởng rằng chuyến thăm Việt Nam của Đoàn Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực hợp tác nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu.

Chiều 7/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp bà Obuchi Yuko, Hạ nghị sỹ Quốc hội Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt nhân dịp bà Obuchi Yuko và Đoàn đại biểu Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt sang thăm Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của bà Obuchi Yuko trên cương vị Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt, đồng thời là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Lãnh đạo Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ; khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, đóng góp tích cực vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản.

Tổng Bí thư Tô Lâm và bà Obuchi Yuko, Hạ nghị sỹ thuộc Đảng Dân chủ tự do, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Chúc mừng bà Obuchi Yuko được bầu là Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt, Tổng Bí thư đề nghị bà Obuchi Yuko tiếp nối truyền thống, tình cảm của các vị lãnh đạo Liên minh như cố Thủ tướng Obuchi, nguyên Chủ tịch Nikai, nguyên Chủ tịch Takebe, tiếp tục ủng hộ và đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.

Nhấn mạnh giao lưu, gắn kết giữa hai nước đã có chiều dài hơn 1.300 năm lịch sử, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng và hài lòng khi chứng kiến sau gần 2 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp, thực chất và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao, giao lưu cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh diễn ra sôi động, hợp tác trong các lĩnh vực từ kinh tế, gắn kết nguồn nhân lực, lao động, giáo dục đào tạo, hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số…, giao lưu địa phương, văn hóa, nhân dân ngày càng sâu sắc.

Đánh giá chương trình hoạt động phong phú và ý nghĩa của Đoàn lãnh đạo Liên minh nghị sỹ trong chuyến thăm Việt Nam lần này, trong đó có việc tham dự sự kiện xúc tiến đầu tư tại thành phố Cần Thơ, Tổng Bí thư tin tưởng rằng chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực hợp tác nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt Obuchi Yuko bày tỏ vinh dự và cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm dành thời gian tiếp Đoàn và cảm kích trước sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo Việt Nam đã dành cho các Đoàn Liên minh nghị sỹ hữu nghị trong thời gian qua.

Chia sẻ việc thân phụ là cố Thủ tướng Obuchi Keizo, nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sỹ đã đến thăm Việt Nam vào dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Nhật Bản vào năm 1998, bà Obuchi Yuko khẳng định sẽ kế thừa truyền thống, tiếp tục là thế hệ tiếp theo của Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt, cống hiến và đóng góp cho quan hệ Việt Nam-Nhật Bản như chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Chuyển lời cảm ơn của Thủ tướng Ishiba đối với sự đón tiếp trọng thị của Tổng Bí thư và lãnh đạo Việt Nam trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 4 vừa qua, bà Obuchi Yuko bày tỏ ấn tượng sâu sắc về sự phát triển kinh tế nhanh chóng cũng như sức sống của đất nước và con người Việt Nam qua các chuyến thăm Việt Nam; tin tưởng rằng với dân số trẻ, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất Đông Nam Á và trình độ giáo dục cao, Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt Obuchi Yuko khẳng định Nhật Bản ủng hộ công cuộc đổi mới của Việt Nam và mong muốn cùng đồng hành với Việt Nam, thực hiện các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Bà Obuchi Yuko cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực, không chỉ chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, mà cả quốc phòng, an ninh, giao lưu nhân dân, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Bà Obuchi Yuko khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ, cùng thúc đẩy đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản bước vào giai đoạn phát triển mới, sẽ tiếp tục nỗ lực mở rộng hoạt động giao lưu giữa hai nước, bao gồm trao đổi đoàn các cấp, trong đó có giao lưu nghị sỹ giữa hai Nhóm nghị sỹ hữu nghị; quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, giảm phát thải, chuyển đổi xanh, xây dựng đường sắt đô thị; chúc Việt Nam sẽ tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV vào năm 2026.

Chia sẻ hai mục tiêu phát triển đến năm 2030 dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và năm 2045 dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước, chiến lược đổi mới mô hình kinh tế nhằm tăng trưởng nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam quyết tâm thực hiện công cuộc đổi mới trong lĩnh vực cải cách thể chế hành chính, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong “Bộ tứ trụ cột” với nỗ lực tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tinh gọn tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ các điểm nghẽn để mở ra không gian phát triển mới, coi khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Trong tiến trình đó, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, thúc đẩy quan hệ với các đối tác ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, trong đó nhất quán coi Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu và lâu dài, cùng đồng hành trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư đề nghị Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt ủng hộ tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, thúc đẩy hợp tác an ninh quốc phòng, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, vận động các doanh nghiệp Nhật Bản tích cực tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng chiến lược, trọng điểm, các dự án năng lượng mới mang tính biểu tượng cho hợp tác Việt-Nhật, thúc đẩy trụ cột hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa…; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng hơn 600.000 người Việt Nam tại Nhật Bản.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên tăng cường phối hợp, chia sẻ lập trường, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực có nhiều diễn biến mới.

Tại cuộc gặp, các nghị sỹ, thành viên ban lãnh đạo Liên minh nghị sỹ hữu nghị đã bày tỏ khâm phục về công cuộc đổi mới tại Việt Nam dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Tổng Bí thư Tô Lâm; bày tỏ ủng hộ tăng cường quan hệ Nhật Bản-Việt Nam cũng như mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước trên mọi lĩnh vực, triển khai Đối thoại 2+2 trong năm 2025, phối hợp thúc đẩy các dự án hợp tác là biểu tượng của quan hệ hai nước như dự án Đại học Việt Nhật, hợp tác cơ sở hạ tầng, năng lượng, giao lưu nhân dân.