Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm Anh

  • Chủ nhật, 26/10/2025 20:34 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 28-30/10.

Tong Bi thu anh 1

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân.

Nhận lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 28-30/10.

Tri thức - Znews trân trọng giới thiệu phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc gặp các đại biểu dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7.

Tổng Bí thư Tô Lâm kỳ vọng và đặt hàng các nghiên cứu về Việt Nam sẽ ngày càng gắn với các vấn đề cấp bách; nhất trí tổ chức thường xuyên hội thảo quốc tế Việt Nam học, thành lập Quỹ Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev đã nhất trí thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Bulgaria lên "Đối tác chiến lược."

https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-to-lam-va-phu-nhan-sap-tham-lien-hiep-vuong-quoc-anh-va-bac-ireland-post1240997.vov

Văn Hiếu/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Sạt lở trên đường Hồ Chí Minh

    Hải Phòng có thêm 2 Phó chủ tịch UBND thành phố

