Xây nhà cho dân vùng lũ trước 31/1/2026, đảm bảo mọi gia đình có Tết

Cùng với việc sửa nhà dân bị hư hỏng do mưa lũ, Thủ tướng đặt mục tiêu xây xong 1.628 nhà bị sập trước 31/1/2026 để mọi người đều có nhà, mọi gia đình đều có Tết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Yêu cầu trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, diễn ra sáng 6/12.

Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận nước ta còn những bất cập, hạn chế, một số vấn đề cần lưu ý.

Cụ thể là hoạt động sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ; số doanh nghiệp ngừng hoạt động còn lớn (trên 205.000). Các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng (giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu; xuất khẩu chịu ảnh hưởng tiêu cực chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ; đặc biệt tiêu dùng tháng 11 tăng 7,1%, thấp hơn các tháng trước-một phần do thiên tai, bão lũ).

"Giá vàng biến động mạnh; mặc dù tình hình thị trường bất động sản từng bước được cải thiện nhưng giá nhà đất còn cao; phát triển nhà ở xã hội chưa được như mong muốn. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ còn diễn biến phức tạp, nhất là trong dịp cuối năm", Thủ tướng đánh giá.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là việc khó, phức tạp, thực hiện trên quy mô lớn, thời gian ngắn, yêu cầu cao nên có nơi còn lúng túng, chưa đồng bộ.

Đặc biệt, theo Thủ tướng, tình hình thiên tai, lũ lụt dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng nặng nề (thiệt hại ước tính tài sản sơ bộ gần 100.000 tỷ đồng , ước bằng khoảng 0,7-0,8% quy mô GDP năm 2025). Tăng trưởng quý IV có thể mất 1% (theo Cục Thống kê), cần có giải pháp bù lại.

Về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng quán triệt tư tưởng chỉ đạo là tất cả các thành viên Chính phủ, bộ trưởng, trưởng ngành, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các cấp, các ngành, công chức, viên chức ở mọi cấp phải làm việc hết trách nhiệm, hết sức lực, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, tất cả vì đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng được người đứng đầu Chính phủ đề cập là tập trung công sức, lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lũ, hoàn thành việc sửa chữa 34.352 ngôi nhà bị hư hỏng, xây mới 1.628 nhà bị sập đổ cho người dân, đến 31/12/2025 phải xong nhà sửa chữa và đến 31/1/2026 phải xong nhà xây mới.

"Mọi người đều có nhà, mọi gia đình đều có Tết, mọi cháu thiếu nhi có niềm vui, không để ai bị bỏ lại phía sau", Thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng thời, các bộ ngành, địa phương cần tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân; quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, để vốn đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển.

Chỉ đạo các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng yêu cầu thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng.

Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước phải kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro (trong đó có lĩnh vực bất động sản), không để xảy ra rủi ro đối với từng tổ chức tín dụng và rủi ro hệ thống; khẩn trương trình cấp có thẩm quyền về việc nghiên cứu, thành lập sàn giao dịch vàng trong tháng 12.

Về chính sách tài khoá, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ phát hành trái phiếu Chính phủ cho các dự án, công trình lớn; rà soát, đánh giá đề xuất thưởng cho các công trình về đích sớm, tiết kiệm ngân sách và đưa vào khai thác hiệu quả theo quy định (hoàn thành trước ngày 15/12).

Thủ tướng cũng giao Bộ Tài Chính thu hút mạnh FDI, đầu tư tư nhân (nhất là cắt giảm thủ tục hành chính, giao việc, đặt hàng, hình thức khoán, mô hình đối tác công - tư, kết nối doanh nghiệp trong nước với nước ngoài, thành lập Quỹ đầu tư của Chính phủ trong tháng 12).

Bộ Xây dựng hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn, phương thức lựa chọn đầu tư liên quan đến triển khai các dự án đường sắt; khẩn trương trình thành lập "Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất" do Nhà nước quản lý (hoàn thành trước 15/12).

Để thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực mới (như chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo); tăng cường liên kết vùng, phát triển đô thị, bước đầu khai thác hiệu quả không gian ngầm, không gian vũ trụ, không gian biển.

Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện hồ sơ "Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay" (báo cáo Thủ tướng trước 10/12); trình Chính phủ Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo trong tháng 12.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ khẩn trương trình cấp có thẩm quyền các văn bản triển khai Kết luận 206 của Bộ Chính trị về tiền lương, phụ cấp sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (trình trước 15/12).

Nhấn mạnh yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, Thủ tướng chỉ đạo Ngân hành Nhà nước thực hiện hiệu quả phương án xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém.

"Ngân hàng Nhà nước phải xử lý được việc cơ cấu lại Ngân hàng SCB trong tháng 12. Bộ Tài chính, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 751, chuẩn bị triển khai ngay các cơ chế, giải pháp tháo gỡ cho gần 3.000 dự án tồn đọng sau khi được Bộ Chính trị cho chủ trương", Thủ tướng nêu rõ.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa được người đứng đầu Chính phủ lưu ý là khẩn trương khắc phục hậu quả và sẵn sàng ứng phó với thiên tai, bão lũ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men, nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có nguy cơ thiếu đói; xử lý môi trường, khẩn trương khôi phục hạ tầng thiết yếu; hỗ trợ vật tư, cây giống, con giống, thuốc thú y.

Các địa phương chủ động huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, sớm khôi phục sản xuất kinh doanh, bảo đảm đời sống người dân; khẩn trương thống kê đầy đủ thiệt hại, thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Thủ tướng cũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, nâng cấp hệ thống dự báo, cảnh báo sớm đối với thiên tai; tăng cường năng lực cộng đồng, chính quyền địa phương, nhất là cấp xã về phòng chống thiên tai trong tình hình mới.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch UBND địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu đạt thành tích cao nhất, các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của năm 2025 và 5 năm 2021-2025, chuẩn bị thật tốt, tạo đà, tạo lực, tạo khí thế trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.