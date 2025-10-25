Tổng Bí thư kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Bulgaria

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev đã nhất trí thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Bulgaria lên “Đối tác chiến lược."

Sáng 25/10, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài (Thủ đô Hà Nội) kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria từ ngày 22 tới 24/10 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev.

Tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Sofia, thủ đô Sofia (Bulgaria), về phía Bulgaria có: ông Atanas Zafirov, Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Roussi Ivanov, Thư ký Đối ngoại Phủ Tổng thống; ông Mircho Ivanov, Cục trưởng Cục Lễ tân, Phủ Tổng thống.

Về phía Việt Nam có: bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bulgaria; đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria và cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Bulgaria; gặp gỡ báo chí; hội kiến với Thủ tướng Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội Bulgaria; tiếp Chủ tịch Đảng xã hội chủ nghĩa Bulgaria; dự Diễn đàn doanh nghiệp Bulgaria - Việt Nam; chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước; thăm Đại học Sofia; thăm Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Bulgaria...

Trên cơ sở những thành tựu nổi bật của quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực trong 75 năm qua, với tiềm năng hợp tác rộng mở và niềm tin vững chắc vào tương lai tốt đẹp của quan hệ hai nước, nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev đã nhất trí thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Bulgaria lên “Đối tác chiến lược."

Trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược, Việt Nam và Bulgaria sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực nhằm bảo đảm lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở cả hai khu vực và trên thế giới.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên nhất trí tăng cường đối thoại chính trị và trao đổi đoàn trên tất cả các cấp, đặc biệt là cấp cao và nghiên cứu, thiết lập các cơ chế hợp tác mới giữa các bộ, ngành và địa phương của hai bên; nhất trí tăng cường tiếp xúc trên tất cả các kênh giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan trung ương và địa phương Việt Nam với các cơ quan trung ương và địa phương của Bulgaria nhằm củng cố hợp tác chính trị và hiểu biết lẫn nhau.

Hai bên bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy trao đổi các đoàn đại biểu ở các cấp để tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, đẩy mạnh hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng; nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại, xác định đây là một trong những trụ cột trung tâm và động lực chính để quan hệ Việt Nam - Bulgaria chuyển từ “truyền thống” sang “chiến lược - thực chất - hiệu quả."

Bên cạnh đó, hai bên thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, văn hóa du lịch, thể thao, lao động, môi trường và y tế, tăng cường hợp tác tại khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Sofia. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Hai bên sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức nhân dân, đoàn thể hữu nghị hai nước thường xuyên giao lưu, hợp tác nhân các sự kiện lớn của hai bên; ký kết thêm các văn kiện hợp tác mới để tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước; tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria và công dân Bulgaria sinh sống tại Việt Nam, giúp họ tiếp tục đóng góp tích cực cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia.

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Bulgaria có ý nghĩa quan trọng, là dịp để Lãnh đạo Cấp cao hai nước cùng nhìn lại những thành tựu phát triển quan hệ để từ đó có những định hướng mang tính chiến lược, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời Việt Nam - Bulgaria lên tầm cao mới.