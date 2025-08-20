Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ

  • Thứ tư, 20/8/2025 11:11 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Sáng 20/8, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan trưng bày ảnh về hoạt động của Chính phủ qua các thời kỳ do TTXVN thực hiện. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Tong Bi thu To Lam anh 4

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan trưng bày ảnh về hoạt động của Chính phủ qua các thời kỳ do TTXVN thực hiện. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan trưng bày ảnh về hoạt động của Chính phủ qua các thời kỳ do TTXVN thực hiện. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan trưng bày ảnh về hoạt động của Chính phủ qua các thời kỳ do TTXVN thực hiện. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày diễn văn kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

