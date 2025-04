Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình nghệ thuật 'Đất nước trọn niềm vui'

Chương trình do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo nội dung, nghệ thuật; Cục Tuyên huấn tổ chức thực hiện; Quân khu 7 chủ trì phối hợp thực hiện. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và tiếp sóng trên các kênh truyền hình trong cả nước.

Đến dự chương trình có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương; Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Tham dự chương trình có Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trần Lưu Quang, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Lê Hoài Trung, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Minh Trí, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao.

Tham dự chương trình có đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch nước; Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ tịch Quốc hội; Lê Thành Long, Phó thủ tướng Chính phủ; Mai Văn Chính, Phó thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trung tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Về phía Bộ Quốc phòng, tham dự chương trình còn có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tham dự chương trình có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các địa phương; đại biểu cán bộ lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân…

Chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” được kết cấu thành 3 chương, gồm: “Khát vọng thống nhất”, “Khát vọng vươn lên” và “Khát vọng hùng cường”; được xây dựng mang tính sử ca, gồm các thể loại ca, múa, nhạc, sân khấu, thực cảnh, sử thi… Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như: NSND Thanh Thúy, NSND Tự Long, NSND Thùy Linh, NSƯT Vũ Thắng Lợi, NSƯT Phương Anh, ca sĩ Tùng Dương, Cẩm Vân, 13 thành viên nhóm “Anh trai vượt ngàn chông gai”…, cùng hơn 1.000 ca sĩ, nghệ sĩ các đoàn văn công quân khu, quân chủng, Biên phòng, Nhà hát Quân đội, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Đoàn Nghi lễ Quân đội, diễn viên quần chúng, các trường múa, trường đại học tại TP Hồ Chí Minh.

Chương trình mang đến đại biểu, khán giả nhiều ca khúc tiêu biểu như: Đất nước, Giai điệu Tổ quốc, Son sắt một niềm tin, Miền Nam nhớ mãi ơn Người, Bài ca hi vọng, Bài ca không quên, Người chiến sĩ ấy, Màu áo chú bộ đội, Vì nhân dân quên mình, Khúc quân ca Trường Sa, Đất nước trọn niềm vui, Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh…

Với những giai điệu chứa đựng nội dung sâu sắc, chương trình tập trung cơ ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, khắc họa hình tượng cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Chương trình còn mang đến khán giả những giai điệu tự hào, giai điệu của đất nước hòa bình và đổi mới, giai điệu mang theo hoài bão của toàn dân tộc bước vào kỷ nguyên vươn mình.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.