Tổng Bí thư thông tin về dự kiến số lượng Ủy viên TW Đảng khóa XIV

Sáng 31/7, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt đại biểu cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư thông tin tới các đại biểu về dự kiến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo dự kiến, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tiến hành vào quý I/2026.

Trung ương đang tích cực chuẩn bị để Đại hội XIV trở thành Đại hội lịch sử, tạo dấu ấn để đưa nước ta bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, phát triển bền vững, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân. Các Văn kiện trình Đại hội được gửi lấy ý kiến các Đảng bộ, chi bộ, toàn thể đảng viên và quần chúng Nhân dân trong tháng 8/2025.

Tổng Bí thư cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV phải đặc biệt coi trọng chất lượng và cần có số lượng, cơ cấu phù hợp để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện và tăng cường Ủy viên Trung ương Đảng ở những vị trí, địa bàn, lĩnh vực quan trọng được ưu tiên.

"Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 đồng chí, trong đó 180 Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bộ Chính trị khóa XIV từ 17-19 đồng chí; Ban Bí thư từ 11-13 đồng chí. Một số Ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và một số Ủy viên Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương bầu", Tổng Bí thư thông tin.

Theo Tổng Bí thư, tỷ lệ Ủy viên Trung ương Đảng (gồm cả chính thức và dự khuyết) dự kiến cán bộ trẻ dưới 47 tuổi khoảng trên 10%, cán bộ nữ khoảng 10-12%, cán bộ người dân tộc thiểu số khoảng 10-12%.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, những cán bộ được lựa chọn phải thật sự tiêu biểu, trong sạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì cái chung, đặt lợi ích tập thể, lợi ích Nhân dân, lợi ích quốc gia lên trên hết, là người có uy tín trong Đảng và được Nhân dân tín nhiệm.

Tổng Bí thư cho biết thêm, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đang tính toán một số lĩnh vực trọng tâm, nhiệm vụ chiến lược của đất nước cần tăng cường Ủy viên Trung ương.

"Kế hoạch từ nay tới Đại hội XIV còn 3 Hội nghị Trung ương, tiếp tục chuẩn bị thật chu đáo về văn kiện, nhân sự, giải quyết những vấn đề cấp bách của đất nước. Mọi công việc đang được triển khai rất khẩn trương", Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư cho biết, từ Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII (tháng 9/2024) đến nay, Ban Chấp hành Trung ương đã giải quyết một khối lượng công việc khổng lồ để quyết tâm, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ 2020-2025.

Đặc biệt là việc triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, khoa học Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và quyết định tổ chức chính quyền 3 cấp gồm hai cấp ở địa phương với việc cơ cấu lại không gian phát triển của địa giới hành chính cấp tỉnh, thành phố và cấp xã, phường, đặc khu.

Theo Tổng Bí thư, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được thực hiện trên quy mô lớn, sâu rộng, triệt để, xuất phát từ tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước lâu dài; quá trình thực hiện được đánh giá kỹ lưỡng, cân nhắc nhiều mặt để đi đến thống nhất cao về chủ trương, phương án, kế hoạch, lộ trình triển khai bài bản, cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ cách làm, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành, có thể thực hiện được ngay.

Kết quả tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị đã kết thúc hoạt động của các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy khối ở Trung ương và địa phương; lập 4 đảng bộ mới ở Trung ương (Đảng bộ các cơ quan đảng Trung ương; Đảng bộ Chính Phủ; Đảng bộ Quốc hội; Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương).

Cùng đó, giảm 4 cơ quan đảng, 25 ban cán sự đảng, 16 đảng đoàn trực thuộc Trung ương, 5 cơ quan của Quốc hội, 5 bộ, 3 cơ quan thuộc Chính phủ, 30 đầu mối cấp tổng cục và tương đương, 1.025 đầu mối cấp cục, vụ và tương đương, 4.413 đầu mối cấp chi cục, phòng và tương đương, giảm 205 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ, ngành.

Về kết quả tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Các bộ, ngành giảm khoảng 22.300 người; cấp tỉnh giảm khoảng 18.440 biên chế cán bộ, công chức so với số biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm 2022; cấp xã (xã, phường, đặc khu) giảm khoảng 110.780 biên chế cán bộ, công chức so với tổng số biên chế cấp huyện và cấp xã giao năm 2022.

"Số tiền giảm chi cho việc tinh gọn tổ chức, bộ máy lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Nhưng điều quan trọng nhất là sự tin tưởng của Nhân dân vào quyết tâm tiếp tục đổi mới của Đảng vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của Nhân dân và chúng ta cũng thoát ra khỏi bài học thường được nhắc đi nhắc lại, đó là tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu nhất. Hy vọng từ nay trở đi câu 'Tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu nhất' không còn xuất hiện trở lại", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư nhìn nhận, để có được những kết quả ban đầu nêu trên là nhờ sự đoàn kết thống nhất rất cao trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự đồng lòng quyết tâm của toàn Đảng, cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của từng tổ chức cơ sở đảng, của mỗi đảng viên và đặc biệt là sự ủng hộ, hưởng ứng của đại bộ phận quần chúng Nhân dân, trong đó có cán bộ lão thành, cựu chiến binh.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thống nhất nhận thức về yêu cầu cao bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và trách nhiệm của lực lượng An ninh chính trị nội bộ toàn quốc trong giai đoạn hiện nay.

