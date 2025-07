Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Sáng 23/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; các Bí thư Trung ương Đảng: Lê Hoài Trung, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Lưu Quang, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Tổng cục Chính trị và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Nổi bật là đã chỉ đạo tiến hành đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc quán triệt, học tập nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương ở tất cả các cấp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới, có tính lịch sử, nhất là cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, các nghị quyết “bộ tứ trụ cột” để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Tổng cục Chính trị và cơ quan chính trị đã tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; các sự kiện chính trị của đất nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, góp phần lan tỏa hình ảnh Quân đội, đất nước, con người Việt Nam với nhân dân và bạn bè quốc tế...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng cục Chính trị và cơ quan chính trị, cán bộ chính trị toàn quân tiếp tục chủ động nghiên cứu, dự báo chiến lược để tham mưu đề xuất các chủ trương, giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp tổ chức quân sự địa phương tinh, gọn, mạnh; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục toàn quân thống nhất về ý chí và hành động trong thực hiện các chủ trương, quyết sách mới đột phá của Đảng và mục tiêu xây dựng Quân đội hiện đại...

Tiếp đó, các đại biểu đã phát biểu ý kiến thống nhất đánh giá vai trò của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đối với sự trưởng thành và lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong suốt những năm qua và đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa hoạt động phối hợp giữa Tổng cục Chính trị với các ban, ngành Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, nhấn mạnh Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam là cơ quan tham mưu chiến lược đặc biệt quan trọng, đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân, đây là lĩnh vực công tác có vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu trong Quân đội.

Trong suốt 80 năm qua Tổng Cục Chính trị đã không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện tốt vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tham mưu, đề xuất, chỉ đạo giải quyết một khối lượng công việc đồ sộ, thực hiện tốt phương châm “Ở đâu có bộ đội, ở đó có hoạt động công tác đảng, công tác chính trị” làm cho công tác đảng, công tác chính trị thực sự là “linh hồn, mạch sống” của Quân đội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt, biểu dương những kết quả mà Tổng cục Chính trị đã đạt được trong những năm qua và 6 tháng đầu năm 2025.

Trong bối cảnh mới, điều kiện mới, Tổng Bí thư đề nghị Tổng cục Chính trị cần tích cực nghiên cứu, tham mưu, tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, đảm bảo giữ vững và không ngừng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội và sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là vấn đề có tính nguyên tắc trong xây dựng Quân đội nhân dân.

Tổng cục Chính trị cần nghiên cứu, tham mưu với Quân ủy Trung ương đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trương tăng cường vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của Quân ủy Trung ương trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đối với hệ thống chính trị và trên phạm vi cả nước, bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ đặc thù này được thống nhất, nhanh chóng, xử lý kịp thời, thắng lợi mọi tình huống xảy ra.

Tổng cục Chính trị cần quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương về quân sự, quốc phòng, về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Trên cơ sở đó, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực sự có chất lượng trong toàn quân; cần chỉ đạo quán triệt và triển khai thật nghiêm túc trong toàn quân, phát huy cao nhất vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng trong Quân đội, phát huy cao nhất vai trò của cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân.

Tổng Bí thư yêu cầu Tổng cục Chính trị chỉ đạo toàn quân tăng cường các giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, gắn bó máu thịt với nhân dân, nhất là xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Trước sự xuất hiện của các loại hình thái chiến tranh mới, môi trường tác chiến, không gian chiến lược mới, phương thức tiến hành chiến tranh mới, nhất là chiến tranh công nghệ cao, thì việc xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần cho bộ đội càng trở nên đặc biệt quan trọng, bảo đảm cho cán bộ, chiến sỹ dám đương đầu với khó khăn, thử thách, tính chất khốc liệt của chiến tranh; tin tưởng vào nghệ thuật quân sự Việt Nam để bộ đội dám đánh, biết đánh, quyết đánh và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Tổng cục Chính trị cần chỉ đạo toàn quân tiếp tục xung kích, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ chế độ trước các âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của kẻ thù...

Tổng cục Chính trị tham mưu, chỉ đạo xây dựng hệ thống tổ chức đảng, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, tiến hành đồng bộ các giải pháp xây dựng hệ thống tổ chức đảng trong Quân đội trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao.

Công tác bố trí, sắp xếp cán bộ cần được tiến hành thận trọng, khách quan, chính xác, tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ; phải lựa chọn đúng cán bộ có đức, có tài, có tâm, có tầm, có uy tín, để đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cơ quan, đơn vị trong quân đội và trong hệ thống chính trị quốc gia.

Tổng Bí thư lưu ý trong tiến hành công tác cán bộ cần kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác chính sách, quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với quân nhân, thân nhân quân nhân; cần chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực hiện thật tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không lơ là, mất cảnh giác để các thế lực thù địch, phần tử xấu cài cắm chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội; đặc biệt quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để các cán bộ thuộc diện giới thiệu quy hoạch luân chuyển không chỉ có trình độ kiến thức quân sự, quốc phòng mà còn phải am hiểu sâu sắc và có năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh đối ngoại.

Tổng cục Chính trị phải phối hợp tốt với Bộ Tổng tham mưu để thực hiện tốt việc tham mưu chiến lược quân sự quốc phòng, đề xuất, chỉ đạo thúc đẩy các giải pháp xây dựng Quân đội hiện đại trong những năm tới, mà trước hết là xây dựng con người hiện đại; xây dựng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong quân đội; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài của Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050; chú trọng giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sỹ “tinh nhuệ, mạnh” cả về chính trị và quân sự.

Mỗi cán bộ, chiến sỹ phải có bản lĩnh chính trị thật sự vững vàng, giỏi về kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ vũ khí, trang bị mới, hiện đại, có tư duy đổi mới sáng tạo, có kỹ năng số và làm chủ nền tảng số, am hiểu về nghệ thuật quân sự và khả năng hiệp đồng tác chiến, có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, đáp ứng với yêu cầu đặc biệt của hoạt động quân sự.

Tổng Bí thư nhấn mạnh xây dựng cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh toàn diện, thật sự là cơ quan gương mẫu trong toàn quân và trong phạm vi toàn quốc, trong đó nòng cốt là xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị.

Đội ngũ cán bộ cần phải được tuyển chọn là những cán bộ tiêu biểu trong toàn quân có phẩm chất chính trị, đạo đức, mẫu mực, có tư duy nhạy bén, sắc sảo, có năng lực tham mưu, chỉ đạo và tổ chức tiến hành công tác đảng, công tác chính trị.

Tổng cục Chính trị cần tham mưu, chỉ đạo phát huy tốt vai trò của các cơ quan tư pháp trong Quân đội, góp phần duy trì, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phòng ngừa vi phạm và tội phạm trong Quân đội; đề xuất và chỉ đạo xây dựng, phát triển các cơ quan báo chí Quân đội phục vụ đắc lực cho cung cấp thông tin, tuyên truyền.Tổng Bí thư chỉ đạo cần tham mưu với Quân ủy Trung ương tổ chức thật tốt Đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng cục Chính trị cần tham mưu xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội đảm bảo ngắn gọn, súc tích, xác định được những chủ trương lớn về xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Mỗi chủ trương, quyết sách của Đại hội phải có tính khả thi cao, nhanh chóng đi vào cuộc sống, giải quyết thấu đáo những vấn đề thực tiễn đặt ra, kiên quyết chống mọi biểu hiện hình thức trong xây dựng văn kiện.

Tổng cục Chính trị cần thực hiện nghiêm hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ, công tác nhân sự Đại hội đảng các cấp, rà soát thật kỹ nhân sự cấp cao để giới thiệu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa tới.

Các cán bộ cấp cao trong Quân đội tham gia Ban Chấp hành Trung ương phải thực sự là những cán bộ nổi trội, có uy tín cao trong toàn đảng, Đại hội Đảng bộ Quân đội phải là Đại hội mẫu mực, làm gương cho các đảng bộ khác học tập.

Tổng Bí thư tin tưởng dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trực tiếp, thường xuyên của Quân ủy Trung ương, phát huy bề dày truyền thống, vẻ vang hơn 80 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Tổng cục Chính trị sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng, là cơ quan đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới.

