Tổng Bí thư thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn Tuyên ngôn Độc lập

  • Chủ nhật, 31/8/2025 14:04 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 31/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Nhà số 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo “Tuyên ngôn Độc lập.”

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm di tích nhà số 48 Hàng Ngang. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm di tích nhà số 48 Hàng Ngang. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN
Di tích Nhà số 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo "Tuyên ngôn độc lập". Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm di tích nhà số 48 Hàng Ngang. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm di tích nhà số 48 Hàng Ngang. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm xem trưng bày tại di tích Nhà số 48 Hàng Ngang. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN

