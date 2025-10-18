Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 80 năm Tình báo Quốc phòng Việt Nam

  • Thứ bảy, 18/10/2025 14:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 18/10, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự Lễ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tình báo Quốc phòng Việt Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tong cuc Tinh bao anh 1

Lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục II đón Tổng Bí thư Tô Lâm.
Tong cuc Tinh bao anh 2

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, và các đại biểu dự lễ kỷ niệm.
Tong cuc Tinh bao anh 3

Trung tướng Trần Công Chính, Tổng cục trưởng Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.
Tong cuc Tinh bao anh 4

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng.
Tong cuc Tinh bao anh 5

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, trao bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng.
Tong cuc Tinh bao anh 6

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Tong cuc Tinh bao anh 7

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Tong cuc Tinh bao anh 8

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII

Sáng 30/9, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

12:37 30/9/2025

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy TW

Sáng 29/9, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương.

18:41 29/9/2025

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương

Chiều 16/9, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị xem xét và cho ý kiến về một số nội dung công việc. Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị.

06:01 17/9/2025

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.

https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-to-lam-du-le-ky-niem-80-nam-ngay-truyen-thong-tinh-bao-quoc-phong-viet-nam-post916245.html

Hạnh Nguyễn - Đăng Khoa/Nhân Dân

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tổng cục Tình báo Thành phố Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm Tổng Bí thư Tô Lâm Quân ủy Trung ương Tổng cục II Tổng cục Tình báo

    Đọc tiếp

    Theo chan CSGT TP.HCM xuyen dem xu ly 'ma men' hinh anh

    Theo chân CSGT TP.HCM xuyên đêm xử lý 'ma men'

    42 phút trước 16:00 18/10/2025

    0

    Để đảm bảo an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM đã thực hiện ra quân cao điểm xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn, ma túy.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý