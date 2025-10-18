Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 80 năm Tình báo Quốc phòng Việt Nam

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
Lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục II đón Tổng Bí thư Tô Lâm.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, và các đại biểu dự lễ kỷ niệm.
Trung tướng Trần Công Chính, Tổng cục trưởng Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, trao bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự lễ kỷ niệm.
“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.
Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.