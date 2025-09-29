Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy TW

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị có Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.
Các đại biểu dự hội nghị.
Hội nghị tiến hành thông qua báo cáo chính trị tóm tắt và video clip minh họa tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030; rà soát một số nội dung tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Tại hội nghị, các đại biểu đã rà soát một số mốc thời gian diễn biến đại hội, các công tác chuẩn bị bảo đảm phục vụ đại hội; điều chỉnh một số chi tiết trong trang trí và trưng bày các hình ảnh, tư liệu, hiện vật tại khu vực sảnh Hội trường Bộ Quốc phòng chào mừng đại hội...
Quang cảnh hội nghị.
Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các bộ phận giúp việc và từng đồng chí được phân công, giao nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát chương trình, kế hoạch đã thông qua để bảo đảm thật tốt cho thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đối với video clip minh họa báo cáo chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị nghiên cứu bổ sung một số hình ảnh tư liệu, nhằm làm sâu sắc thêm các nội dung của báo cáo chính trị trình bày tại đại hội.
Cũng tại hội nghị, Thường vụ Quân ủy Trung ương tiến hành xem xét, thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng khác.
Nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam
Nhận thức rõ sự cần thiết phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong bối cảnh tình hình mới; bổ sung thêm tài liệu giáo dục chính trị, học tập, nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận chính trị, quân sự, thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; đồng thời, chuyển tải thông điệp, quan điểm, tư tưởng và sự chỉ đạo, định hướng nhận thức chính trị của đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường đến toàn thể bạn đọc là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, Ban Biên soạn cuốn sách đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sưu tầm, tuyển chọn, biên tập 101 bài viết, bài nói tiêu biểu của Đại tướng đã được công bố trên các báo, tạp chí, hội thảo khoa học, hội nghị cán bộ… để xuất bản cuốn sách Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.