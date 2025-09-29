Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy TW

Sáng 29/9, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị tiến hành thông qua báo cáo chính trị tóm tắt và video clip minh họa tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030; rà soát một số nội dung tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, các đại biểu đã rà soát một số mốc thời gian diễn biến đại hội, các công tác chuẩn bị bảo đảm phục vụ đại hội; điều chỉnh một số chi tiết trong trang trí và trưng bày các hình ảnh, tư liệu, hiện vật tại khu vực sảnh Hội trường Bộ Quốc phòng chào mừng đại hội...

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các bộ phận giúp việc và từng đồng chí được phân công, giao nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát chương trình, kế hoạch đã thông qua để bảo đảm thật tốt cho thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đối với video clip minh họa báo cáo chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị nghiên cứu bổ sung một số hình ảnh tư liệu, nhằm làm sâu sắc thêm các nội dung của báo cáo chính trị trình bày tại đại hội.

Cũng tại hội nghị, Thường vụ Quân ủy Trung ương tiến hành xem xét, thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng khác.