|
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân.
|
Các tướng lĩnh Quân đội đón Tổng Bí thư tới dự Đại hội.
|
Do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức, Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI là dịp biểu dương sức mạnh đoàn kết, chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, lan tỏa sâu rộng phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt.
|
Tổng Bí thư cùng các Mẹ Việt Nam anh hùng dự Đại hội.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày của Đại hội.
|
Đại hội cũng xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2025-2030, tạo dấu ấn mạnh mẽ để phong trào luôn giữ vững sức sống, tính lan tỏa, là động lực quan trọng thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam
Nhận thức rõ sự cần thiết phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong bối cảnh tình hình mới; bổ sung thêm tài liệu giáo dục chính trị, học tập, nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận chính trị, quân sự, thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; đồng thời, chuyển tải thông điệp, quan điểm, tư tưởng và sự chỉ đạo, định hướng nhận thức chính trị của đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường đến toàn thể bạn đọc là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, Ban Biên soạn cuốn sách đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sưu tầm, tuyển chọn, biên tập 101 bài viết, bài nói tiêu biểu của Đại tướng đã được công bố trên các báo, tạp chí, hội thảo khoa học, hội nghị cán bộ… để xuất bản cuốn sách Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.