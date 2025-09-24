Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân

Chiều 24/9, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và các ban, bộ, ngành Trung ương đã tới dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân.
Các tướng lĩnh Quân đội đón Tổng Bí thư tới dự Đại hội.
Do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức, Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI là dịp biểu dương sức mạnh đoàn kết, chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, lan tỏa sâu rộng phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt.
Tổng Bí thư cùng các Mẹ Việt Nam anh hùng dự Đại hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày của Đại hội.
Đại hội cũng xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2025-2030, tạo dấu ấn mạnh mẽ để phong trào luôn giữ vững sức sống, tính lan tỏa, là động lực quan trọng thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

