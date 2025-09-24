Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân.

Bên xây nhầm trên đất khác ở TP.HCM nhận sai, xin 45 ngày để dời nhà

Anh N.M.T xin lỗi vợ chồng chị Võ Thu Thảo vì xây nhầm nhà trên đất của anh chị, hứa trong vòng 45 ngày sẽ di dời nhà, trả lại hiện trạng đất.