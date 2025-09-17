Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương

Chiều 16/9, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị xem xét và cho ý kiến về một số nội dung công việc. Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Dự hội nghị có Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị tiến hành xem xét, thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng. Một trong những nội dung làm việc của Thường vụ Quân ủy Trung ương là rà soát và thống nhất công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 do Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trình bày tại hội nghị cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 4054-KH/QUTW ngày 1-7-2025 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về tổ chức Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Công văn số 4429-CV/QUTU ngày 4-9-2025 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy nhanh tiến độ và chất lượng công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; các cơ quan chức năng đã tích cực, chủ động tổ chức triển khai thực hiện. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất.

Trung tướng Đỗ Xuân Tụng báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Thường vụ Quân ủy Trung ương đã thảo luận và thống nhất các công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII như rà soát hoàn thiện các dự thảo văn kiện; rà soát công tác bảo đảm an ninh, an toàn đại hội; công tác tổ chức thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; công tác bảo đảm phục vụ đại hội; thống nhất thời gian tổ chức đại hội; chương trình làm việc của đại hội cả phiên trù bị và phiên chính thức; giới thiệu nhân sự đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các đảng bộ trực thuộc, các Tiểu ban Đại hội, bộ phận giúp việc và từng đồng chí được phân công, giao nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương rà soát kỹ lưỡng từng phần việc để bảo đảm thật tốt cho thành công của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030, thể hiện quyết tâm chính trị cao và tạo sức bật mới cho nhiệm kỳ 2025-2030.