Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa

Sáng ngày 23/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ VHTTDL trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự buổi Lễ.

Cùng dự Lễ kỷ niệm có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính...

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự Lễ kỷ niệm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lẵng hoa chúc mừng.

Về phía lãnh đạo Bộ VHTTDL có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình; các Thứ trưởng: Tạ Quang Đông, Trịnh Thị Thủy, Hồ An Phong, Phan Tâm.

ổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan triển lãm tại Lễ kỷ niệm.

Cùng dự buổi Lễ có lãnh đạo Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và TP Hà Nội; các đại sứ, đại diện của một số quốc gia; lãnh đạo Bộ VHTTDL qua các thời kỳ; Giám đốc và nguyên Giám đốc các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố; 80 gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch; văn nghệ sĩ, nhà khoa học, trí thức, vận động viên tiêu biểu; tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ…

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm được tổ chức nhằm ôn lại truyền thống, lịch sử hình thành, phát triển của Ngành Văn hóa.

Nhìn lại những thành tựu, dấu ấn và kết quả nổi bật của toàn Ngành Văn hóa trong 80 năm qua để nhận thức sâu sắc, đầy đủ và toàn diện hơn về vai trò, vị trí quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cũng như trong việc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, cổ vũ, động viên, khơi dậy niềm tin, niềm tự hào của các đội ngũ những người làm công tác văn hóa toàn quốc cùng đồng tâm, đồng sức, đồng lòng triển khai quyết liệt, sáng tạo hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị để đưa sự nghiệp phát triển văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch lên tầm cao mới, đạt được những thành quả to lớn hơn nữa; đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện mục tiêu 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã xác định.

Lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng vào sáng 23/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội

80 năm xây dựng và phát triển, dưới ánh sáng soi đường của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước, ngành VHTTDL đã đồng hành cùng dân tộc vượt qua mọi chặng đường lịch sử, viết nên hành trình đầy tự hào, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân, vì mục tiêu độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa được tổ chức trang trọng, ấm áp và giàu ý nghĩa với nhiều nội dung đặc sắc, thể hiện sự tri ân, tự hào và khát vọng vươn lên của toàn Ngành.

Chương trình được thiết kế hài hòa giữa phần lễ và phần hội, nhằm tái hiện chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển, đồng thời tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, khẳng định vai trò, vị trí của văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.