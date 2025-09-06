Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

  • Thứ bảy, 6/9/2025 15:45 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 6/9, Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng quan khách quốc tế đã tới dự kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam.

Bo Tong tham muu QDND anh 1

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, tháp tùng Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam, sáng 6/9.
Bo Tong tham muu QDND anh 2

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đón Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự Lễ kỷ niệm.
Bo Tong tham muu QDND anh 3

Ảnh: Nguyễn Minh.
Bo Tong tham muu QDND anh 4

Tổng Bí thư tham quan tổ hợp tên lửa chống tăng do Viện Khoa học và Công nghệ quân sự (Bộ Tổng tham mưu) nghiên cứu cải tiến và sản xuất.
Bo Tong tham muu QDND anh 5Bo Tong tham muu QDND anh 6Bo Tong tham muu QDND anh 7Bo Tong tham muu QDND anh 8

Tổng Bí thư tham quan khu vực trưng bày nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu.
Bo Tong tham muu QDND anh 9

Lễ kỷ niệm được tổ chức trọng thể tại Hội trường Bộ Quốc phòng.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Bộ Chính trị cơ bản tán thành, đánh giá cao Phương án nhân sự cán bộ quân đội tham gia Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV; nhân sự Quân ủy TW, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy TW, nhân sự đại biểu dự Đại hội XIV.

19:34 25/8/2025

Tổng Bí thư dự Chương trình chính luận nghệ thuật 'Dưới cờ vinh quang'

Tối 9/8, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phối hợp với Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Huế, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình chính luận nghệ thuật ''Dưới cờ vinh quang".

21:50 9/8/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, nhấn mạnh Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam là cơ quan tham mưu chiến lược đặc biệt quan trọng, đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân.

15:10 23/7/2025

Nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam

Nhận thức rõ sự cần thiết phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong bối cảnh tình hình mới; bổ sung thêm tài liệu giáo dục chính trị, học tập, nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận chính trị, quân sự, thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; đồng thời, chuyển tải thông điệp, quan điểm, tư tưởng và sự chỉ đạo, định hướng nhận thức chính trị của đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường đến toàn thể bạn đọc là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, Ban Biên soạn cuốn sách đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sưu tầm, tuyển chọn, biên tập 101 bài viết, bài nói tiêu biểu của Đại tướng đã được công bố trên các báo, tạp chí, hội thảo khoa học, hội nghị cán bộ… để xuất bản cuốn sách Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

https://tienphong.vn/tong-bi-thu-to-lam-du-le-ky-niem-80-nam-ngay-truyen-thong-bo-tong-tham-muu-post1775883.tpo

Nguyễn Minh - Công Hướng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bộ Tổng tham mưu QĐND Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm Tổng Bí thư Tô Lâm Quân ủy Trung ương Phan Văn Giang Bộ Tổng tham mưu

  • Tô Lâm

    Tô Lâm

    Ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, thứ trưởng Bộ Công an. Ông được phong hàm thiếu tướng (2007), trung tướng (2010), thượng tướng Công an nhân dân (2014).

    • Chức vụ: Bộ trưởng Công an
    • Năm sinh: 1957
    • Quê quán: Hưng Yên
    • Học vị, học hàm: Giáo sư ngành khoa học an ninh, Tiến sĩ luật

