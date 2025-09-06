Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

|
Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, tháp tùng Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam, sáng 6/9.
Lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đón Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự Lễ kỷ niệm.
Ảnh: Nguyễn Minh.
Tổng Bí thư tham quan tổ hợp tên lửa chống tăng do Viện Khoa học và Công nghệ quân sự (Bộ Tổng tham mưu) nghiên cứu cải tiến và sản xuất.
Tổng Bí thư tham quan khu vực trưng bày nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu.
Lễ kỷ niệm được tổ chức trọng thể tại Hội trường Bộ Quốc phòng.
Nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam
Nhận thức rõ sự cần thiết phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong bối cảnh tình hình mới; bổ sung thêm tài liệu giáo dục chính trị, học tập, nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận chính trị, quân sự, thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; đồng thời, chuyển tải thông điệp, quan điểm, tư tưởng và sự chỉ đạo, định hướng nhận thức chính trị của đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường đến toàn thể bạn đọc là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, Ban Biên soạn cuốn sách đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sưu tầm, tuyển chọn, biên tập 101 bài viết, bài nói tiêu biểu của Đại tướng đã được công bố trên các báo, tạp chí, hội thảo khoa học, hội nghị cán bộ… để xuất bản cuốn sách Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.