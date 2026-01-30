Tổng Bí thư điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam nhất quán coi Hàn Quốc là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Chiều 30/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Lee Jae Myung chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp và Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. Ông tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm đứng đầu, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước, trong đó có mục tiêu phát triển kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng hai con số thời gian tới.

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam; luôn coi Việt Nam là đối tác trọng tâm ưu tiên trong triển khai các chính sách đối ngoại tại khu vực; nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 8/2025 góp phần quan trọng vào việc tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, củng cố tin cậy chính trị và tạo ra nhiều cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước, qua đó làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc - Việt Nam; khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Tổng Bí thư Tô Lâm tăng cường quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Về phần mình, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng cảm ơn phía Hàn Quốc đã sớm gửi điện mừng đến Đại hội Đảng lần thứ XIV; chân thành cảm ơn Tổng thống Lee Jae Myung đã gửi điện mừng nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu tiếp tục đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Vui mừng chia sẻ về những kết quả đặc biệt quan trọng của Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội đã hoàn thành trách nhiệm lịch sử to lớn, tổng kết sâu sắc thực tiễn sau 40 năm tiến hành đổi mới; đồng thời đề ra các phương hướng lớn cho phát triển đất nước trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh mục tiêu tổng quát được Đại hội XIV đề ra trong giai đoạn tiếp theo là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên, GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD , qua đó tạo “bệ phóng” để Việt Nam thực hiện thành công mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Chúc mừng những thành tựu phát triển quan trọng của Hàn Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Lee Jae Myung, đất nước Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh; nhấn mạnh Việt Nam nhất quán coi Hàn Quốc là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, ổn định và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, cùng Hàn Quốc triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được.

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị làm nền tảng vững chắc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện thông qua việc tăng cường hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc phòng, an ninh và triển khai các dự án công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự.

Hai bên cùng khẳng định nỗ lực thúc đẩy tạo đột phá lĩnh vực hợp tác kinh tế - trụ cột chính trong quan hệ hai nước, khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực chất bán dẫn, sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, xây dựng các tổ hợp sản xuất công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị thông qua các dự án của các tập đoàn lớn Hàn Quốc; tiếp tục tạo thuận lợi cho thương mại, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau, phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ - trụ cột hợp tác mới trong quan hệ hai nước; tiếp tục mở rộng hợp tác văn hóa, du lịch, địa phương và không ngừng vun đắp tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Cảm ơn lời chúc mừng của Tổng thống Lee Jae Myung đối với thành tích giành hạng 3 giải U23 châu Á 2026 của Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp hiệu quả của Hàn Quốc trong lĩnh vực thể thao, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia Hàn Quốc, bao gồm các huấn luyện viên bóng đá, đã có nhiều đóng góp lớn cho sự phát triển của thể thao Việt Nam; nhấn mạnh mong muốn hai nước hợp tác và đồng hành sâu rộng hơn nữa để thu được nhiều thành tích lớn hơn, trở thành biểu tượng cho quan hệ hai nước.

Về hợp tác đa phương, hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí phối hợp duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực, trong đó có Bán đảo Triều Tiên.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị phía Hàn Quốc tích cực chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc; và thúc đẩy sớm tổ chức Hội nghị cấp cao Mekong - Hàn Quốc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trân trọng mời Tổng thống Lee Jae Myung sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Lee Jae Myung vui vẻ nhận lời mời.