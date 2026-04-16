Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân thăm thành phố Nam Ninh

  • Thứ năm, 16/4/2026 14:20 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Sáng 16/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Bắc Kinh tới thăm và làm việc tại thành phố Nam Ninh bằng tàu cao tốc.

Nam Ninh anh 1

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại ga Bắc Kinh Tây, Thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Nam Ninh anh 2

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại ga Bắc Kinh Tây, Thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Nam Ninh anh 3

Lãnh đạo doanh nghiệp ngành đường sắt Trung Quốc tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên tàu cao tốc đi thăm thành phố Nam Ninh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Nam Ninh anh 4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên tàu cao tốc đi thành phố Nam Ninh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lên đường thăm thành phố Nam Ninh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ngành đường sắt và doanh nghiệp Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ, tham gia xây dựng, chuyển giao công nghệ cho dự án đường sắt quan trọng tại Việt Nam.

Phu nhân Ngô Phương Ly gặp gỡ, trao đổi với Phu nhân Bành Lệ Viên

Sau Lễ đón chính thức, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Nhà hát lớn quốc gia Trung Quốc.

Những cuốn sách về xây dựng Đảng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn xoay quanh vấn đề xây dựng Đảng. Cuốn Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của ông đã đề cập được toàn diện, sâu sắc nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân.

Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

