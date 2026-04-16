Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lên đường thăm thành phố Nam Ninh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ngành đường sắt và doanh nghiệp Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ, tham gia xây dựng, chuyển giao công nghệ cho dự án đường sắt quan trọng tại Việt Nam.

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại ga Bắc Kinh Tây, Thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, sau khi kết thúc các hoạt động tại thủ đô Bắc Kinh, sáng 16/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Bắc Kinh tới thăm và làm việc tại thành phố Nam Ninh bằng tàu cao tốc.

Tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có các đồng chí Lưu Hải Tinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; Trần Châu, Phó trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ và Phu nhân.

Tại nhà ga, tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có đồng chí Ân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thị trưởng Bắc Kinh và đông đảo các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Ngay trên tàu, lãnh đạo doanh nghiệp ngành đường sắt Trung Quốc đã báo cáo nhanh với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về sự phát triển của ngành đường sắt Trung Quốc. Theo đó, tính đến đầu năm 2026, hệ thống đường sắt đang vận hành của Trung Quốc đạt tổng chiều dài 165.000 km. Trong đó, đường sắt cao tốc khoảng 54.000 km, dẫn đầu thế giới và chiếm hơn 70% tổng chiều dài đường sắt cao tốc toàn cầu.

Từ khi ban hành “Quy hoạch mạng lưới đường sắt trung và dài hạn” (năm 2004), chỉ sau hai thập kỷ, Trung Quốc đã nhanh chóng xây dựng nên một mạng lưới đường sắt kết nối rộng khắp các khu đô thị lớn và hiện đại hàng đầu thế giới, với tỷ lệ kết nối đến các thành phố có 200.000 dân cư trở lên đạt 99%; hơn 130 địa phương cấp huyện trên toàn quốc đã có đường sắt. Tổng chiều dài đường sắt vận hành của Trung Quốc đã tăng từ 68.700 km trong năm 2000 lên 165.000 km hiện nay, tương đương khoảng 2,4 lần.

Về lộ trình xây dựng, phát triển đường sắt từ nay đến năm 2035, cụ thể đến hết năm 2035, Trung Quốc hình thành mạng lưới giao thông hiện đại, chất lượng cao, với tổng chiều dài khoảng 700.000 km. Trong đó, đường sắt đạt tổng chiều dài 200.000 km, đóng vai trò chủ đạo trong tổng thể hệ thống giao thông, qua đó kết nối toàn bộ các đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, cửa khẩu biên giới, các khu vực cơ sở hạ tầng quan trọng.

Bày tỏ ấn tượng về quá trình phát triển mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc không chỉ là hệ thống dài nhất, mà còn được khai thác rộng rãi nhất trên thế giới và trong tương lai gần dự báo sẽ tiếp tục mở rộng mạnh mẽ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác kết nối giao thông, bao gồm đường sắt, vì sự phát triển xanh và tăng trưởng quốc gia.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực giao thông đường sắt tốc độ cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lãnh đạo ngành đường sắt và các doanh nghiệp Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ, tham gia cùng Việt Nam trong quá trình xây dựng, chuyển giao công nghệ cho các dự án đường sắt quan trọng tại Việt Nam.

Mới đây, tại buổi kiểm tra thực tế về tình hình triển khai hợp tác, kết nối đường sắt Việt Nam - Trung Quốc tại tỉnh Lạng Sơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong lĩnh vực đường sắt là nhu cầu và là cơ hội.

Nếu thực hiện tốt, quản trị đúng, đây sẽ là một trong những không gian hợp tác thiết thực, giúp giảm chi phí logistics, thời gian vận chuyển, thúc đẩy thương mại và phát triển kinh tế biên giới, nâng cao năng lực thông quan, giảm ùn tắc tại cửa khẩu đường bộ, đồng thời kết nối Việt Nam với mạng lưới vận tải đường sắt Á - Âu, qua đó đa dạng hóa tuyến vận tải quốc tế, tiếp tục giúp tăng cường liên kết kinh tế vùng, nhất là tại miền Bắc Việt Nam; tăng cường kết nối kinh tế khu vực và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng châu Á.