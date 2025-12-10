Tomiyasu tìm thấy lối thoát cho sự nghiệp

Ajax sắp hoàn tất thương vụ chiêu mộ cựu hậu vệ Arsenal, Takehiro Tomiyasu, với tư cách cầu thủ tự do.

Mặc dù nhận được sự quan tâm từ AC Milan và Brighton, Tomiyasu chọn Ajax như một bệ phóng để trở lại bóng đá đỉnh cao.

Theo Voetbal, hợp đồng ngắn hạn này sẽ kéo dài đến tháng 6/2026, với khả năng được gia hạn thêm 1-2 năm tùy thuộc vào phong độ thi đấu và thể trạng của hậu vệ người Nhật Bản.

Việc ký hợp đồng với Ajax được xem là lối thoát cho sự nghiệp bế tắc của cựu sao Arsenal. Hồi tháng trước, Tomiyasu vừa đón sinh nhật tuổi 27 trong cảnh thất nghiệp và không được CLB nào đoái hoài.

Tomiyasu chấm dứt hợp đồng với Arsenal vào mùa hè 2025 sau một loạt chấn thương dai dẳng, đặc biệt là chấn thương đầu gối trong chuyến du đấu tiền mùa giải 2024/25, dẫn đến phẫu thuật bổ sung vào tháng 2.

Những tưởng việc trở thành cầu thủ tự do có thể giúp Tomiyasu nhanh chóng tìm bến đỗ mới, nhưng chấn thương tiếp tục ám ảnh anh. Hiện tại, Tomiyasu vừa hoàn tất việc hồi phục chấn thương, giúp anh đạt thỏa thuận với Ajax.

Với 84 lần ra sân cho Arsenal trên mọi đấu trường, cùng kinh nghiệm từ Bologna và Sint-Truiden, Tomiyasu được Ajax coi là "cơ hội vàng" để củng cố hàng thủ đang chơi tệ hại mùa này. Nếu chơi tốt ở Ajax, khả năng Tomiyasu có cơ hội dự World Cup 2026 cùng Nhật Bản sẽ lớn dần.