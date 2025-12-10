Lý do Haaland từ chối Real Madrid

Tiền đạo người Na Uy, Erling Haaland, có những chia sẻ về việc từ chối các đội bóng lớn ở châu Âu để gia nhập Man City.

Haaland từng được Real Madrid quan tâm. Ảnh: Reuters.

Trong chương trình The Rest Is Football, Haaland cho biết: “Ở Na Uy, chúng tôi xem Premier League. Khi Pep Guardiola gọi điện, tôi không do dự. Ông ấy nói tôi có thể ghi rất nhiều bàn. Thời điểm đó Man City cần một trung phong, và tôi cũng muốn chứng minh đội bóng của Guardiola không chỉ biết chuyền bóng”.

Haaland khẳng định đang hạnh phúc ở Manchester và không cân nhắc việc gia nhập đội bóng nào khác ở châu Âu trong những năm qua. “Tôi cảm thấy đây là nơi lý tưởng để phát triển. Anh là đất nước cuồng bóng đá, và tôi muốn là một phần của điều đó”, tiền đạo người Na Uy cho biết.

Hồi đầu năm nay, Haaland đặt bút ký hợp đồng mới với Man City đến năm 2034. Ở mùa này, cựu cầu thủ Dortmund có phong độ thăng hoa với 20 bàn thắng sau 20 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Dù hạnh phúc tại Man City, Haaland vẫn lọt vào tầm ngắm của Real Madrid. Theo TEAMtalk, CLB chủ sân Bernabeu sẽ gửi đề nghị đến Man City và tiền đạo người Na Uy ngay sau khi Vinicius rời đi, có thể là vào hè năm sau.

Haaland đang chứng minh rằng bản thân có thể vượt qua mọi giới hạn thông thường và trở thành một cỗ máy ghi bàn thực thụ của bóng đá hiện đại. Anh được xem là mối hiểm họa lớn với hàng thủ Real Madrid ở trận đại chiến Champions League rạng sáng 11/12.

Màn trình diễn siêu hạng của Haaland trong trận thắng 11-1 Rạng sáng 10/9, Haaland ghi 5 bàn giúp Na Uy thắng Moldova 11-1 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.