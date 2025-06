Tom Felton tái xuất thương hiệu Harry Potter

Tom Felton xác nhận trở lại vai diễn Draco Malfoy trên sân khấu Broadway. Nam diễn viên xúc động khi đảm nhận nhân vật sau hơn một thập kỷ.

Theo Variety, Tom Felton tái xuất giới phù thủy trong vai diễn làm nên tên tuổi Draco Malfoy. Thay vì xuất trên màn ảnh rộng, nam diễn viên gặp lại khán giả qua vở kịch Harry Potter and the Cursed Child (tựa Việt: Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa). Tại Broadway, buổi diễn đầu tiên diễn ra vào ngày 11/11 và kéo dài cho tới tháng 3/2026.

14 năm kể từ Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 (2011), Tom Felton hào hứng: "Được tham gia loạt phim Harry Potter là một trong những vinh dự lớn nhất cuộc đời tôi. Năm nay, mọi thứ càng trở nên trọn vẹn khi tôi vào vai Draco Malfoy ở độ tuổi tương tự trong vở kịch".

"Thật đặc biệt khi một lần nữa được thể hiện vai diễn này và không thể thiếu mái tóc vàng óng mang tính biểu tượng. Tôi rất vinh được chia sẻ câu chuyện về anh ấy với người hâm mộ", nam diễn viên nói thêm.

Tom Felton trở lại vai diễn thương hiệu Draco Malfoy. Ảnh: Warner Bros. Pictures.

Năm 2018, Harry Potter and the Cursed Child từng có buổi mắt thành công tại West End và tiếp tục công diễn tại nhà hát Lyric. Ban đầu vở kịch có hai phần, lấy bối cảnh 19 năm sau khi Voldemort bị đánh bại. Nội dung câu chuyện xoay quanh hậu duệ của dàn nhân vật chính. Đặc biệt, Albus - con trai Harry Potter kết thân với Scorpius - con trai Draco Malfoy tại Hogwarts.

Song, hậu đại dịch Covid-19, phiên bản Broadway được dựng lại thành một chương trình duy nhất với thời lượng dài 3,5 tiếng.

Năm 2016, Harry Potter and the Cursed Child do Jack Thorne chấp bút dựa trên câu chuyện gốc của chính ông kết hợp cùng J.K. Rowling và John Tiffany. Đối với dàn cast của Harry Potter, Tom Felton là người đầu tiên tái hiện nhân vật của mình sau khi loạt phim khép lại vào năm 2011.