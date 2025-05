Tom Cruise nhận tràng pháo tay 5 phút tại Cannes

Tom Cruise khiến cả khán phòng choáng ngợp khi trình chiếu "Mission: Impossible – The Final Reckoning". Nam diễn viên tri ân khán giả khi đồng hành cùng loạt phim gần 3 thập kỷ.

Theo Variety, Tom Cruise nhận về tràng vỗ tay dài 5 phút sau khi ra mắt Mission: Impossible – The Final Reckoning tại LHP Cannes. Những pha hành động kịch tính, thách thức tử thần do tài tử thực hiện khiến cả khán phòng choáng ngợp, phấn khích. Dẫu vậy, thời lượng chiếu quá dài khiến một số khán giả cảm thấy mệt mỏi.

Tom Cruise làm nên thương hiệu khi tự mình thực hiện những pha hành động mạo hiểm. Ảnh: Paramount Pictures.

Trước tràng vỗ tay nồng nhiệt, Tom Cruise gửi lời chi ân tới đạo diễn Christopher McQuarrie, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn tới khán giả đã ủng hộ loạt phim gần 3 thập kỷ qua.

"Được xuất hiện tại Cannes và trải nghiệm khoảnh khắc này là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ có thể trở thành hiện thực. Tôi cảm thấy biết ơn khi đồng hành cùng các bạn suốt 30 năm qua với loạt phim này", anh nói.

Song, ngôi sao phim hành động chưa xác nhận tác phẩm là lần cuối vào vai siêu điệp viên Ethan Hunt.

Tương tự, đạo diễn Christopher McQuarrie nhấn mạnh động lực sản xuất loạt phim Mission: Impossible trong phần phát biểu: “Phản ứng cuồng nhiệt là lý do chúng tôi làm bộ phim này. Các bạn là lý do chúng tôi làm bộ phim này. Trải nghiệm màn ảnh rộng là lý do chúng tôi làm bộ phim này”.

Cách đây ít ngày, Mission: Impossible – The Final Reckoning nhận về hàng loạt lời khen sau buổi chiếu đặc biệt cho báo giới. Một trong số nhận định nổi bật là nhà phê bình Courtney Howard: “Phim cháy hết mình. Một cú bùng nổ adrenaline với những pha hành động mãn nhãn bậc nhất khiến người xem phải trầm trồ. Tom Cruise và cộng sự đã tạo nên chuẩn mực vàng, một tác phẩm hành động ấn tượng và đầy táo bạo của thời đại”.

Sau 28 năm, Mission: Impossible 8 chính thức khép lại hành trình của thương hiệu hành động điệp viên đình đám. Lấy bối cảnh 2 tháng sau sự kiện của phần Dead Reckoning (2023), chuyện phim tiếp tục theo chân siêu điệp viên Ethan Hunt trong nỗ lực tiêu diệt một trí tuệ nhân tạo có tên gọi “The Entity” trước khi nó rơi vào tay kẻ xấu.