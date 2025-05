Hồi kết của tượng đài phim kinh dị

Trải qua hơn 1 thập kỷ với hàng chục phần phim, "The Conjuring" trở thành vũ trụ kinh dị nổi tiếng và ăn khách nhất mọi thời đại. Linh hồn của nó, không gì khác ngoài James Wan.

Trong ánh nến leo lắt cuối cùng tại nhà thờ hoang tàn, nơi các bức tượng thánh mòn vẹt bởi thời gian và những lời cầu nguyện, ngay cả đức tin hay tiếng thì thầm của quỷ dữ dường như cũng trở nên mỏi mệt. Sau hơn một thập kỷ gieo rắc nỗi sợ vào tiềm thức người xem, The Conjuring – tượng đài của phim kinh dị hiện đại – đang chậm rãi bước đến hồi kết.

Một màn tiễn biệt lặng thầm, tri ân những di sản mà vũ trụ phim đã gây dựng suốt hơn một thập kỷ qua.

Màu sắc hiếm có trên thị trường

Ra mắt vào năm 2013, The Conjuring là cú chuyển mình đầy bất ngờ và táo bạo của đạo diễn James Wan, khi ấy vốn nổi tiếng với phong cách slasher rùng rợn từ loạt phim Saw. Nhưng thay vì những cảnh tra tấn máu me, “ông hoàng kinh dị” chọn làm mới ngôn ngữ kể chuyện của mình bằng một hình thái tinh tế nhưng gây ám ảnh mạnh mẽ hơn: kinh dị tâm linh - nơi nỗi sợ không nằm ở những cú sốc thị giác. Nó được chậm rãi nuôi dưỡng từ mặt tối đức tin, cảm giác bất lực, tuyệt vọng song hành cùng sự hiện diện và trỗi dậy của một thế lực tà đạo vô hình...

Cặp đôi trừ tà Ed và Lorraine, do Patrick Wilson và Vera Farmiga thủ vai, nhanh chóng trở thành linh hồn của cả thương hiệu – với hành trình khám phá những bí ẩn tâm linh bất tận, nơi họ đồng hành bằng tình yêu và lòng tin mãnh liệt không thể bị bóng tối quật ngã.

Điều khiến The Conjuring trở nên đặc sắc là việc đặt những viên gạch nền móng trên hồ sơ "có thật", dựa vào các vụ án rúng động từng gây tranh cãi trong giới siêu hình học. Việc lồng ghép các yếu tố tôn giáo đã tạo nên một thứ ngôn ngữ kinh dị rất riêng, trang nghiêm nhưng rùng rợn, tĩnh lặng nhưng bất ổn, luôn khiến người xem cảm thấy như đang tham dự một nghi lễ thực thụ chứ không đơn thuần là trải nghiệm đối diện màn hình lớn.

Bí quyết thành công của James Wan là sự kết hợp hài hòa giữa âm thanh, ánh sáng và các góc máy. Những khung hình rùng rợn với sáng yếu ớt, lập lòe trong mọi ngõ ngách, cùng với âm thanh lạc lõng của tiếng cửa gỗ kẽo kẹt, tiếng lá rơi xào xạc hay những đoạn radio nhiễu sóng đủ khiến người xem nín thở trong sợ hãi, để cho nỗi kinh hoàng chậm chạp xâm lấn.

James Wan không thường xuyên đặt chủ thể ở giữa khung hình, mà có thói quen khai thác hậu cảnh, biến những hành lang trở nên sâu hút, những khung cửa sổ, cầu thang gỗ thấp thoáng đầy ngờ vực, những căn hầm u ám đến lạnh người. Chẳng ai biết từ trong góc khuất, bóng tối, thứ gì sẽ thình lình lao ra, khiến tim người ta đập nhanh dữ dội.

Chỉ một cái chớp mắt biến nỗi sợ thành sự thật, đó là cách The Conjuring những năm qua đã gieo rắc kinh hoàng lên hàng triệu khán giả.

The Conjuring nổi lên như một tượng đài phim kinh dị hiện đại.

Thế nhưng, qua thời kỳ vàng son, khi cơn sốt kinh dị không còn làm dậy sóng phòng vé thế giới, The Conjuring cũng dần loay hoay thích nghi trước sự thay đổi chóng mặt của khẩu vị khán giả. Nhiều phần hậu truyện, điển hình là Annabelle Comes Home hay The Nun II, đều có màn trình diễn đầy hụt hẫng, không còn giữ được hương vị hấp dẫn, giàu sáng tạo như những phần phim đầu.

Những cú jump-scare nay đã trở nên dễ đoán, mạch truyện rời rạc và lạm dụng quá nhiều biểu tượng cũ cũng khiến cảm xúc người xem nguội lạnh. Một số phần phim bị chê bai "lặp công thức", không còn mang lại trải nghiệm “ám ảnh kinh hoàng” đúng nghĩa như những gì mà The Conjuring làm được trong những ngày đầu tiên.

Dẫu vậy, ngay cả khi thoái trào, vũ trụ The Conjuring vẫn duy trì một bản sắc hiếm thấy giữa thế giới phim kinh dị ngày càng bão hòa bởi bạo lực và kỹ xảo. Trong khi nhiều tác phẩm hiện đại tìm đến sự đột phá bằng hình thức kể chuyện phi tuyến tính, hoặc lạm dụng yếu tố máu me gây sốc, đứa con tinh thần của James Wan vẫn luôn đặt con người vào trung tâm câu chuyện.

Tại đó, lòng tin không chỉ là vũ khí chống lại quỷ dữ, mà còn là lẽ sống. Những trận chiến siêu nhiên mà Ed và Lorraine phải đối mặt chưa từng là cuộc đấu giữa con người và quỷ dữ đơn thuần, mà là thử thách của tình yêu, của lòng dũng cảm, của niềm tin thiêng liêng giữa đời sống thế tục.

Chính tinh thần ấy, đậm màu đức tin nhưng không áp đặt tôn giáo, giàu nhân tính nhưng không rơi vào bi lụy, đã giúp The Conjuring bước ra khỏi khuôn khổ của một dòng phim giải trí. Nó vẫn chạm đến được tầng cảm xúc sâu kín trong khán giả: nỗi sợ bị chia cắt, lãng quên, bị bỏ rơi giữa thế giới mênh mông những điều không thể lý giải.

Vũ trụ The Conjuring tới nay đã thu về 2,3 tỷ USD .

Giữa bóng tối ấy, The Conjuring thắp lên được một thứ ánh sáng không chói lòa, không cứu rỗi, nhưng đủ để người ta bám víu, gắng gượng mà vượt qua.

Hồi kết cho hành trình hơn một thập kỷ

Khép lại chặng đường kéo dài hơn một thập kỷ, series The Conjuring đi tới hồi kết với phần phim Last Rites, được coi là lời tiễn biệt cho cả một tượng đài kinh dị từng làm thay đổi thị hiếu đại chúng.

Chuyện phim tiếp tục hành trình tâm linh của Ed (Patrick Wilson) và Lorraine (Vera Farmiga). Theo như những gì đoạn trailer công bố, Last Rites mở ra dưới căn hầm của cặp đôi, chứa đầy những món đồ bị ám nổi tiếng, bao gồm bức tranh nữ tu Valak, búp bê Annabelle… Điều này dường như báo hiệu ở hồi kết, thế lực tà ác lại trỗi dậy không chỉ một, mà là rất nhiều.

Câu chuyện lần này được hé lộ dựa trên vụ án của nhà Smurl - một trong những trải nghiệm có thật mà gia đình Warren đã vượt qua. Gia đình 6 người phải sống chung với một thực thể ác quỷ suốt hơn một thập kỷ, kèm theo những sự việc kỳ dị khiến họ không ít lần rơi vào nguy hiểm. Nhà Smurl sau đó phải cầu viện đến vợ chồng Warren để thực hiện các buổi lễ trừ tà, giải phóng các linh hồn ma quỷ đang đeo bám.

Câu chuyện về các thành viên trong gia đình bị ám suốt thời gian dài gợi nhắc đến cảm giác kinh hoàng và bất lực quen thuộc, mà The Conjuring từng thể hiện đầy ấn tượng ở phần phim đầu tiên. Tuy nhiên lần này, mối hiểm họa không chỉ dừng lại ở một gia đình xa lạ – mà có thể đã len lỏi vào chính mái ấm của nhà Warren, với nỗi đe dọa nhắm thẳng vào con gái họ là Judy – giờ đây đã trưởng thành và đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ.

Lasr Rites khép lại hành trình của gia đình Ed.

Một phân đoạn đáng chú ý trong teaser là khi Ed Warren cầm cuốn kinh thánh đang cháy dở – như một điềm báo cho việc đức tin cũng bị hủy hoại. Đó có thể là dấu hiệu cho kết thúc của không chỉ một vụ trừ tà, mà là cả một cuộc đời chiến đấu với thế lực tà linh.

Hình ảnh Judy mặc váy cưới, đứng giữa hàng loạt tấm gương phản chiếu, dễ làm liên tưởng đến một “nghi lễ phản thánh” – nơi kết nối giữa các thế lực siêu nhiên và hạnh phúc đời thường bị bóp méo. Nhiều thắc mắc được đặt ra xoay quanh chuyện liệu quỷ dữ có thực sự bị xóa sổ, hay chỉ tạm thời rút lui và để thế hệ tiếp theo tiếp tục gánh chịu lời nguyền?

Michael Chaves – người từng cầm trịch The Curse of La Llorona, The Nun 2 và The Conjuring: The Devil Made Me Do It – một lần nữa trở lại trên chiếc ghế đạo diễn. Sau những tranh luận về nội dung các phần phim trên, Last Rites vừa là phép thử đầy áp lực dành cho Chaves, vừa là cách anh tự viết tên mình vào hồi kết của một thương hiệu huyền thoại.