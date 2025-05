Phim của Lee Min Ho, Jisoo gây bức xúc

"Omniscient Reader's Viewpoint" gây tranh cãi vì bị cho là làm sai lệch nguyên tác. Jisoo bị chê diễn đơ, trong khi Lee Min Ho lại bị nhận xét không phù hợp với nhân vật.

Theo tờ Nate, hôm 12/5, bộ phim Omniscient Reader's Viewpoint (tạm dịch: Toàn trí độc giả) vừa công bố loạt poster và video giới thiệu đầu tiên, làm dấy lên hàng loạt tranh cãi.

Cụ thể, trong video giới thiệu, nhân vật Lee Ji Hye (do Jisoo thủ vai) xuất hiện cùng câu thoại: “Thế giới này chỉ kẻ mạnh mới sống sót”, đồng thời cầm súng chĩa về phía máy quay. Trước đó, đoạn trailer cũng từng hé lộ cảnh Lee Ji Hye sử dụng súng. Chi tiết này khiến nhiều khán giả bức xúc vì cho rằng phim làm sai lệch nguyên tác.

Người hâm mộ chỉ ra rằng trong bản gốc, các nhân vật đều sử dụng sức mạnh vay mượn từ các anh hùng lịch sử. Việc để họ dùng vũ khí hiện đại như súng là không phù hợp với thế giới trong truyện. Đặc biệt, nhân vật Lee Ji Hye vốn sử dụng sức mạnh của danh tướng Lý Thuấn Thần, thường được miêu tả gắn liền với thanh kiếm, nên việc thay thế bằng súng bị xem là hủy hoại cốt lõi nhân vật. Nhiều fan bức xúc bình luận: “Xóa Lý Thuấn Thần khỏi Lee Ji Hye là xóa cả tinh thần nguyên tác”.

Trước đó, Won Dong Yeon giám đốc sản xuất phim từng giải thích trên mạng xã hội rằng việc chuyển thể tiểu thuyết lên màn ảnh luôn đòi hỏi phải có sự cải biên. Ông lấy ví dụ phim nổi tiếng Along with the Gods cũng phải thay đổi rất nhiều chi tiết so với truyện gốc, nhưng vẫn được tác giả và người hâm mộ ủng hộ. Vậy nên, Won Dong Yeon hy vọng khán giả sẽ mở lòng đón nhận Omniscient Reader’s Viewpoint.

Phim quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như Lee Min Ho, Jisoo, Chae Soo Bin.

Bên cạnh việc cải biên chi tiết, Omniscient Reader’s Viewpoint cũng gây tranh cãi về diễn xuất. Trong các đoạn video giới thiệu và trailer vừa được công bố, màn thể hiện của dàn sao trẻ nhận nhiều phản hồi trái chiều. Chị cả BLACKPINK Jisoo bị nhận xét diễn đơ, thiếu cảm xúc khiến nhân vật hiện lên không ấn tượng. Ngoài ra, nam chính Lee Min Ho cũng bị đánh giá là già so với hình mẫu nhân vật nguyên tác.

Chuyển thể từ tiểu thuyết mạng cùng tên và do đạo diễn Kim Byung Woo cầm trịch, Omniscient Reader’s Viewpoint theo chân Kim Dok Ja (Ahn Hyo Seop), người đã đọc một bộ tiểu thuyết kéo dài suốt hàng thập kỷ. Ngày nọ, thế giới mà anh sống bất ngờ trở nên hỗn loạn và diễn ra đúng như những gì mà anh đọc được trong cuốn tiểu thuyết kia. Dok Ja sau đó buộc phải hợp tác cùng Yoo Jung Hyuk (Lee Min Ho) – nhân vật chính của tiểu thuyết – để cứu lấy thế giới của mình.