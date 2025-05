Moon Chae Won bị chỉ trích vì hành động nhạy cảm

Moon Chae Won, nữ diễn viên nổi tiếng với hình ảnh thanh lịch, vừa tái xuất sau hai năm vắng bóng qua vai trò dẫn chương trình trong tập 6 mùa 7 của SNL Korea, phát sóng trên Coupang Play ngày 10/5. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cô vấp phải phản ứng trái chiều từ khán giả, theo tờ Ten Asia. Tiểu phẩm của cô được xếp hạng 19+.

Trong tiểu phẩm mang tên Kangaroo dating, Moon Chae Won vào vai bạn thân của diễn viên hài Kim Won Hoon. Một phân cảnh gây tranh cãi là khi cô yêu cầu Kim nằm trên giường, chỉ mặc đồ lót. Sau đó, Moon Chae Won dùng chân chạm vào vùng nhạy cảm của bạn diễn, kèm theo câu nói đầy ẩn ý: “Hồi nhỏ chúng ta từng tắm chung, nhưng giờ cậu lớn hơn nhiều rồi”.

Chương trình giới hạn độ tuổi 19+ nhưng video ghi lại tiết mục nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, dễ dàng tiếp cận cả đối tượng chưa đủ tuổi. Điều này khiến đội ngũ sản xuất bị chỉ trích vì thiếu kiểm soát nội dung.

Phản ứng từ khán giả chia thành hai luồng ý kiến. Một số người cho rằng tiểu phẩm phù hợp với bản chất hài hước táo bạo của SNL Korea. Tuy nhiên, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng, cho rằng tiết mục thiếu tính hài hước, gây khó chịu và đi quá giới hạn. Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều bình luận thể hiện sự bất bình. Họ bày tỏ: “Tôi không hiểu sao Moon Chae Won lại chọn dự án này” hay “Cô ấy đã hủy hoại hình ảnh thanh lịch mà cô ấy xây dựng bấy lâu”.

Moon Chae Won vốn được yêu mến qua các vai diễn sâu sắc trong Good doctor, Nam nhân của công chúa hay Flower of evil. Cô thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng và tự nhiên.

Việc tham gia SNL Korea được kỳ vọng là bước chuyển mình, đặc biệt sau khi cô ký hợp đồng với Blitzway Studio vào tháng 3. Trước đó, cô chia sẻ mong muốn thử sức với thể loại hài nhằm thể hiện khía cạnh mới trong sự nghiệp. Tuy nhiên, màn trình diễn lần này của nữ ca sĩ bị đánh giá là thái quá, phản cảm và làm lung lay hình ảnh cô đã xây dựng trong thời gian dài.

Ngày 11/5, Moon Chae Won lên tiếng trên mạng xã hội, thừa nhận cô khá hồi hộp vì đây là lần đầu tiên thử sức với sân khấu hài. Cô bày tỏ sự biết ơn với đội ngũ SNL Korea và khán giả, nhưng cũng thừa nhận một số khoảnh khắc còn vụng về. “Tôi đã cố gắng hết sức và đây là trải nghiệm quý giá với tôi”, cô viết.

Đây không phải lần đầu SNL Korea đối mặt với tranh cãi. Trước đó, tập phát sóng ngày 26/4 với diễn viên Kim Sarang cũng bị chỉ trích vì nội dung gợi dục. Chẳng hạn, cảnh các diễn viên dùng chung ống hút theo cách không phù hợp. Nhiều ý kiến cho rằng chương trình đang lạm dụng yếu tố 19+ để thu hút sự chú ý, thay vì tập trung vào nội dung hài chất lượng.

Ai đứng sau Khi cuộc đời cho bạn quả quýt?

Bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) của Netflix với sự tham gia của IU và Park Bo Gum khiến độc giả tò mò hơn về tác giả đứng sau kịch bản gốc. Sức hấp dẫn rộng rãi của bộ phim cũng đã khơi dậy sự quan tâm đối với người đứng sau kịch bản phim, cho đến nay chỉ được biết tới với bút danh Lim Sang-choon.

Mặc dù có ảnh hưởng ngày càng tăng trong ngành, Lim không hề lộ diện nhiều, thường tránh các cuộc phỏng vấn và giữ bí mật về thông tin cá nhân kể từ khi ra mắt vào năm 2013.