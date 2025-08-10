Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tối nay, Hà Nội bắn pháo hoa

  • Chủ nhật, 10/8/2025 10:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hà Nội bắn pháo hoa trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật "Tổ quốc trong tim" chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo kế hoạch về tổ chức bắn pháo hoa trong chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ Quốc trong tim" do UBND TP Hà Nội phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức, màn bắn pháo hoa diễn ra lúc 22h ngày 10/8 tại khu vực đường đua F1 (phường Từ Liêm, gần sân vận động Mỹ Đình).

80 nam Quoc khanh anh 1

Hà Nội bắn pháo hoa tối nay.

Màn bắn pháo hoa kéo dài 8 phút, gồm 300 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn pháo hoa tầm thấp. Chương trình được thực hiện với kinh phí 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Việc tổ chức chương trình "Tổ Quốc trong tim" và bắn pháo hoa nhằm tạo không khí phấn khởi, tinh thần yêu nước, đoàn kết trong Nhân dân Thủ đô chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

UBND TP Hà Nội cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa vào tối 2/9 tại 5 điểm: Hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, sân vận động quốc gia Mỹ Đình và Hồ Tây. Các điểm này sẽ trình diễn pháo hoa truyền thống và pháo hoa nghệ thuật rực rỡ trên bầu trời Thủ đô.

Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9, tại quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm, kết hợp diễu binh, diễu hành do Bộ Quốc phòng tổ chức. Dự kiến khoảng 30.000 người tham gia, chưa tính lực lượng diễu binh, diễu hành.

Để chuẩn bị chu đáo cho lễ kỷ niệm và hoạt động diễu binh, diễu hành, lễ sơ duyệt tổ chức lúc 21h ngày 27/8 (dự phòng ngày 28/8); lễ tổng duyệt tổ chức lúc 7h ngày 30/8 (dự phòng ngày 31/8).

Chương trình cụ thể của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 2/9:

6h30: Rước đuốc truyền thống.

6h45: Nghi lễ chào cờ.

6h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

7h5: Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Từ 7h45: Chương trình diễu binh, diễu hành.

9h45 đến 10h: Màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc.

Ngày 7/8, phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, tổ chức đêm ca nhạc và bắn pháo hoa trên 34 tỉnh, thành vào dịp Quốc khánh 2/9.

Việc này nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tạo động lực, truyền cảm hứng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Ngắm dàn khí tài Việt Nam tự sản xuất, hiện đại hóa tham gia diễu binh

Hàng trăm khí tài hiện đại của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sẽ xuất hiện trong lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

16:00 7/8/2025

Bộ Công an thông tin hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống CAND

Bộ Công an đã hoàn thành 49 hoạt động và đang triển khai thực hiện 24 hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

12:54 7/8/2025

Triển lãm 80 năm Quốc khánh phải thực sự là ngày hội non sông

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" cần được tổ chức thực sự là "ngày hội non sông", làm nổi bật, bảo đảm dễ nhận diện các thông điệp chủ đạo, các dấu mốc lịch sử, các công trình biểu tượng, mang tầm quốc gia, khẳng định bản sắc dân tộc...

21:51 6/8/2025

https://vtcnews.vn/toi-nay-ha-noi-ban-phao-hoa-ar958912.html

Anh Văn/VTCNews

80 năm Quốc khánh Hà Nội F1 Hà Nội Pháo hoa Mỹ Đình Tổ quốc trong tim

  • F1

    F1

    F1 (Formula One), còn gọi là Thể thức 1 hay Công thức 1, là môn thể thao tốc độ chuyên về đua ô tô bánh hở cao nhất theo định nghĩa của Liên đoàn Ôtô Quốc tế và thuộc sở hữu của Formula One Group. Mùa giải F1 bao gồm một chuỗi các cuộc đua mang tên Grands Prix, thường được tổ chức tại những đường đua được xây dựng riêng hoặc những con đường trong thành phố.

    • Thành lập: 1950
    • Thể thức: Một chỗ ngồi

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý