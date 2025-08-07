Bộ Công an thông tin hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống CAND

Bộ Công an đã hoàn thành 49 hoạt động và đang triển khai thực hiện 24 hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngày 7/8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo cung cấp thông tin các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025); 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Phát biểu tại buổi họp báo, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, ghi nhận và biểu dương kết quả trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của công an các đơn vị, địa phương.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Trung Đỗ.

Trong các hoạt động nổi bật kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND, Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, cho biết Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 tại Việt Nam có 5 quốc gia, 7 đoàn tham gia với 231 nhạc công và nghệ sĩ nước ngoài, gồm Lào, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Campuchia.

Chủ nhà Việt Nam có hai đoàn Đoàn nhạc Bộ Công an và Đoàn nhạc Bộ Quốc phòng với 240 nhạc công. Lễ khai mạc và chương trình diễu diễn quanh bờ hồ Hoàn Kiếm diễn ra lúc 8h ngày 9/8 (thứ 7). Sau đó, chương trình hòa nhạc Kèn sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (TP. Hà Nội) vào 20h ngày 10/8.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu. Ảnh: Trung Đỗ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về thành tích nổi bật của lực lượng Công an chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND, đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) khẳng định thời gian qua, Bộ Công an quyết liệt trong việc thực hiện ứng dụng VNeID, được thể hiện qua nhiều lĩnh vực như Đề án 06, xây dựng ban hành 11 cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân, 116 cơ sở dữ liệu chuyên ngành...

Kết quả nổi bật: Đã cấp 64 triệu tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều tiện ích trên ứng dụng VNeID (giấy tờ tùy thân, bằng lái xe, bảo hiểm, đăng ký xe...), qua đó liên thông dữ liệu tất cả bộ, ngành với địa phương, giúp người dân tiết kiệm nhiều thời gian đi lại, giảm thiểu thủ tục hành chính.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khai trương, đánh dấu sự vận hành chính thức của giao diện mới.

Trong khuôn khổ họp báo, giao diện mới Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an và Trang truyền thống, thành tựu CAND Việt Nam đã được giới thiệu.

Thượng tướng Trần Quốc tỏ cùng các đại biểu tham dự đã cùng thực hiện nghi thức nhấn nút để chính thức giới thiệu giao diện mới Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an thường xuyên cập nhật các thông tin về tình hình an ninh trật tự, các vụ án lớn, chiến công của lực lượng công an. Những tin tức này giúp người dân nắm bắt được tình hình xã hội, nâng cao cảnh giác trước các loại tội phạm.