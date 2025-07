Sắp tới, người dân chỉ cần mang thẻ Căn cước khi tham gia giao thông

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, 35 trung tâm dữ liệu giao thông sẽ được xây dựng, hợp nhất dữ liệu liên ngành, tiến tới bỏ hoàn toàn giấy tờ khi đi đường.

Ngày 25/7, Cục CSGT đã tổ chức hội nghị xây dựng Đề án quy hoạch hệ thống trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và giám sát bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Theo đề án, sẽ có 35 trung tâm dữ liệu được triển khai trên toàn quốc, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa quản lý giao thông và giảm gánh nặng thủ tục cho người dân.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Đức Huyên, Phó cục trưởng Cục CSGT, cho biết: Đề án đề xuất xây dựng 1 trung tâm dữ liệu quốc gia cấp 1 đặt tại Cục CSGT và 34 trung tâm cấp 2 tại Công an các tỉnh, thành phố. Trung tâm cấp 1 sẽ có chức năng quản lý, điều khiển giao thông cả đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên các tuyến cao tốc, đường chuyên trách; đồng thời chỉ đạo và giám sát hoạt động các trung tâm cấp 2 tại địa phương.

Cơ cấu trung tâm bao gồm ba khu vực chính, gồm: Khu vực dữ liệu trung tâm lưu trữ hình ảnh, video, thông tin vi phạm và dữ liệu từ hệ thống camera, phần mềm nghiệp vụ; Khu vận hành trung tâm, điều khiển hoạt động, hiển thị thông tin, truyền dẫn và thông báo; Khu dịch vụ công, tiếp nhận và xử lý phản ánh, thủ tục như đăng ký xe, cấp đổi giấy phép lái xe, xử lý vi phạm, tố giác giao thông…

Đại diện Công an các tỉnh, thành phố đều bày tỏ nhất trí cần phải triển khai Trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm giao thông và hệ thống giám sát ANTT, ATGT đồng bộ, xuyên suốt từ trung ương đến địa phương, đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn lỹ thuật đối với hệ thống giám sát tập trung, tránh việc đầu tư chồng chéo, trùng lặp gây lãng phí. Các đại biểu thông tin thực trạng hệ thống giám sát giao thông trên địa bàn, tình hình sử dụng hệ thống giám sát này trong đảm bảo ATGT; kiến nghị các giải pháp tích hợp, khắc phục các nhược điểm khi triển khai trung tâm dữ liệu dùng chung trên toàn quốc.

Đáng chú ý hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT nhấn mạnh: Khi hệ thống 35 trung tâm đi vào hoạt động, người dân tham gia giao thông sẽ không cần mang bất kỳ giấy tờ nào ngoài căn cước công dân gắn chip. Dữ liệu về phương tiện, sức khỏe lái xe, thuế, bảo hiểm, nguồn gốc xe… sẽ được tích hợp và liên thông với các bộ, ngành.

Cũng theo Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục CSGT sẽ giữ vai trò chủ trì xây dựng, hoàn thiện và triển khai đồng bộ trên toàn quốc; Công an địa phương giữ vai trò then chốt trong việc tổ chức, quản lý và vận hành hệ thống tại chỗ. Đồng thời sẽ xây dựng nền tảng bản đồ số dùng chung cho toàn lực lượng, hợp nhất các hệ thống giám sát hình ảnh, xử lý tin báo vi phạm, chuẩn hoá thiết bị, giao thức và dữ liệu trên toàn hệ thống.

Để triển khai hiệu quả, Công an các tỉnh, thành phố được đề nghị chủ động kiến nghị với chính quyền địa phương về việc bố trí quỹ đất, nhân lực, kinh phí và phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an. Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm an toàn tối đa cho người dân khi tham gia giao thông, minh bạch hóa xử lý vi phạm và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về TTATGT.