Tóc Tiên lên tiếng khi bị chê ngoại hình

Tóc Tiên cho biết cô không phiền lòng khi nhận về những lời chê ngoại hình. Nữ ca sĩ tập luyện để có cơ thể cân đối, khỏe mạnh chứ không làm vừa lòng người khác.

Mới đây, Tóc Tiên chia sẻ về việc bản thân bị body shaming (miệt thị ngoại hình). Tuy nhiên, bà xã Touliver không bận tâm tới những lời chê bai.

Nữ ca sĩ cho biết: “Tôi biết trong mắt nhiều người thân quen, xung quanh, tôi có bắp tay khá to với bờ vai đô di truyền. Tôi chỉ muốn nói là tôi thật sự chưa bao giờ lấy làm phiền lòng vì những đánh giá, nhận xét đó. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một ưu điểm tuyệt vời: I don't really care what others think about me (tạm dịch: Tôi thực sự không quan tâm những gì người khác nghĩ về tôi)”.

Tóc Tiên không bận tâm những lời chê bai ngoại hình. Ảnh: FBNV.

Tóc Tiên khẳng định cô vẫn tập luyện chăm chỉ để có vóc dáng cân đối khỏe mạnh chứ không phải làm vừa lòng người khác. Trước đó ít ngày, Tóc Tiên chia sẻ loạt ảnh mặc bikini khoe vóc dáng. Động thái này được cho là ngầm phủ nhận chuyện mang thai. Thời điểm đó, Tóc Tiên cho biết thêm từ trước đến nay cô luôn có vóc dáng đẫy đà với cân nặng khoảng 54-55 kg. Do đó, nữ ca sĩ mong khán giả ngừng đồn đoán cô có em bé.

Tóc Tiên và nhà sản xuất Touliver kết hôn được 4 năm. Hai người thỉnh thoảng chia sẻ ảnh cùng nhau nấu ăn, tập thể dục hoặc đi du lịch.

Tóc Tiên từng bày tỏ cô may mắn khi lập gia đình với người cùng nghề nên có sự thấu hiểu. "Anh ấy không bao giờ ngăn cản tôi làm gì với nghề. Ngay cả khi đi đóng phim cực khổ, anh ấy vẫn ủng hộ", Tóc Tiên kể. Cô trêu đùa: "Khi tôi mặc đồ hở hang, anh có cằn nhằn nhưng sau đó cũng kệ và không làm được gì. Tất cả sự ủng hộ đó giúp tôi có thêm can đảm để hoàn thiện sản phẩm".